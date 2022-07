Ningún municipio de la Región se salva del calor sahariano que ha llegado a Murcia en forma de ola de calor. Ayer, lunes, el territorio murciano vivió una jornada de riesgo extremo de incendios forestales y con el nivel rojo activado por temperatura en la Vega del Segura, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No obstante, lo peor aún no ha pasado. Hasta el miércoles, 27 de julio, los termómetros no empezarán a descender. Además, esto no acaba aquí. Para finales de esta semana, el meteorólogo Juan Esteban Palenzuela anunció una posible DANA: "Para el viernes, hay una baja, que entrará por el suroeste peninsular y se irá desplazando, dejando algún chubasco por las zonas del interior de la Región".

Asimismo, de cara a este martes, 26 de julio, Palenzuela avisa de "alguna actividad tormentosa en el interior" de la Región, donde pueden llegar a darse "rayos", con el consiguiente riesgo de incendio forestal. Esto pasará en "zonas altas del interior, de Sierra Espuña hacia dentro", precisa.

Las temperaturas de algunos de los municipios

Aunque hoy se producirá una "bajada de las temperaturas", respecto a lo irrespirable de ayer, "será un día con temperaturas más altas de lo normal, pero nada que ver con los 46 de hoy: para Murcia máximas en torno a los 36; en Cartagena, 33". Caravaca de la Cruz se llevaría la palma con 38; Lorca y Totana, 36. En el Altiplano Jumilla y Yecla llegarían a los 37. Mientras tanto, en la costa, Mazarrón y Águilas alcanzarían los 33 y 30 grados.