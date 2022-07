El calor no da tregua y la posibilidad de una DANA amenaza con empeorar la situación

La ola de calor que están sufriendo los habitantes de la Región, en las calles de cuya capital se veían termómetros que llegaban a superar los 50 grados, seguirá haciendo estragos. Y es que Meteorología anuncia una semana entera de temperaturas extremas y la amenaza de una DANA: «Para el viernes, hay una baja, que entrará por el suroeste peninsular y se irá desplazando, dejando algún chubasco por las zonas del interior de la Región», manifestaba ayer a La Opinión el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan Esteban Palenzuela.

Este lunes, el aviso rojo estaba activo en la Vega del Segura hasta las nueve menos un minuto de la noche. Lo cual no significó que a partir de entonces refrescó. Hasta el domingo día 31, los termómetros estarán altísimos. Y, cuando llegue agosto, también.

De cara a este martes, 26 de julio, Palenzuela avisa de «alguna actividad tormentosa en el interior» de la Región, donde pueden llegar a darse «rayos», con el consiguiente riesgo de incendio forestal. Esto pasará en «zonas altas del interior, de Sierra Espuña hacia dentro», precisa.

Aunque hoy se producirá una «bajada de las temperaturas», respecto a lo irrespirable de ayer, «será un día con temperaturas más altas de lo normal, pero nada que ver con los 46 de hoy: para Murcia máximas en torno a los 36; en Cartagena, 33, con una mínima de 26», dice el meteorólogo.

Dormir seguirá siendo una odisea, puesto que «las noches seguirán siendo muy cálidas, sobre todo en las zonas del litoral: mañana por la mañana se esperan algunas nubes bajas que impedirán que las mínimas desciendan», concreta.

A lo largo de toda la semana que ahora comienza, «la temperatura va a estar muy estable, incluso bajar algo más para el miércoles», pese a lo cual «estamos hablando de 36 grados». Aunque la semana que viene podría ser peor, pues «parece que hay una cierta tendencia al aumento, más calor», admite Juan Esteban Palenzuela, al tiempo que precisa que, como faltan muchos días, la previsión puede variar y, con todo, «no se ven datos tan altos como los de este lunes».

De cara al miércoles 3 de agosto, otro repunte, con «cierta tendencia al aumento, con 39 o 40 grados de máxima en la ciduad de Murcia», manifiesta el experto.

Estar en la calle con la que estaba cayendo este lunes no era tarea fácil, especialmente para los que tenían que trabajar y, sobre todo, para quienes no pueden resguardarse bajo techo, porque no lo tienen. De ahí que tanto el Ayuntamiento de Murcia como el de Cartagena adoptasen medidas extraordinarias para proteger a los más vulnerables de los estragos del astro rey.

En la ciudad portuaria,tanto la unidad de Personas Sin Hogar y Transeúntes como el dispositivo de Mendicidad de la Concejalía de Servicios Sociales del Consistorio se coordinaron para dar cobertura y albergue a las personas sin hogar. La concejala delegada de Servicios Sociales, Mercedes García, manifestó al respecto que «desde el inicio de la ola de calor, entre ocho y diez personas sin hogar y transeúntes han utilizado el servicio de alojamiento en la Hospitalidad de Santa Teresa».

En Cartagena también se están tomando medidas preventivas con las personas mayores. «Mediante el grupo de Whatsapp que tiene la Concejalía con los 43 presidentes de los clubes de mayores del municipio, que les permite llegar a más de 8.000 usuarios, se les envían recomendaciones sanitarias para evitar golpes de calor», celebran desde el Consistorio.

En cuanto a la capital de la Región, el equipo municipal abría el Palacio de los Deportes para que personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad extrema pudiesen pasar la jornada.

Como es habitual, se han instalado sillas, camas y cámaras frigoríficas, hay duchas y se sirvió comida. En primera línea y para coordinarlo todo, José Morales. Jefe del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) del Ayuntamiento de Murcia.

Es la primera vez que se activa este año esta medida especial, aunque todo el material que se emplea se dejará en el Palacio almacenado, por si el dios del Sol no da tregua y es necesario volver abrir el pabellón.

Molina de Segura, la ciudad de Murcia y Archena registraban las temperaturas más elevadas del país en una jornada de calor extremo en la que partidos políticos, como Podemos, aprovechaban para remarcar que el calor mata y recordar el caso de Eleazar Blandón, muerto en Lorca en 2020 tras sufrir un golpe de calor y ser abandonado a las puertas de un hospital. «Lo que no se puede permitir son asesinatos, porque no pueden llamarse de otro modo», apuntaba este lunes desde la formación morada.

Por este caso, que se encuentra judicializado, llegó a ser detenido el jefe de Blandón, aunque quedó en libertad con cargos tras pasar por el Juzgado de Guardia.

Los vecinos afrontaron la jornada pegados al aire acondicionado o al ventilador, sin salir a la calle si no era imprescindible. El calor asfixiante monopolizaba las conversaciones y las preocupaciones. Sobre las nueve menos diez de la noche ya se empezó a ver por Murcia a gente caminando, carrito de la compra en mano («no voy a ir al súper a las diez de la mañana, ahora se puede respirar», comentaba una vecina de San Antolín) e incluso paseando el carricoche con un bebé. «Hemos sobrevivido», bromeaba otra joven.