La Asamblea se prepara también para un otoño caliente: las pugnas que están por venir

Como cada vez que acaba el curso, antes de irse de vacaciones en agosto, los diputados de los grupos parlamentarios de la Asamblea se ven obligados a volver a registrar aquellas mociones que no ha dado tiempo a debatir durante los doce meses anteriores o que, simplemente, la Mesa de la Asamblea ha decidido no ordenar para a los plenos. Si no se hiciera este trámite, estas iniciativas decaerían y desaparecerían, teniendo algunas de ellas tienen especial interés para los partidos. Es su oportunidad para controlar el discurso político en el año preelectoral.

El Grupo Socialista, por ejemplo, exigirán al Ejecutivo murciano para que cumpla con los plazos de ejecución establecidos en la Ley de gratuidad de libros de texto de la Comunidad, ampliando dicha gratuidad de libros para el próximo curso 2022-23, al menos, a todo el alumnado de 3.° de ESO. Por otro lado, demandarán a los de López Miras el desarrollo inmediato de acciones para el cumplimiento de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Otra iniciativa busca erradicar las agresiones sexuales y el aumento de las mismas mediante sumisión química. Desde Podemos contraatacarán con una moción que exija al Gobierno regional ayudas para los sectores afectados por la inflación y para las familias vulnerables. No se olvidarán de las dificultades que atraviesan las murcianas para abortar, ya que no pueden hacerlo en un hospital público. También tienen una moción que pide la puesta en marcha de oficinas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en todos los municipios de más de 50.000 habitantes y otra enfocada a reducir las listas de espera en áreas periféricas como en el Noroeste. Los diputados de Ciudadanos, que integran con los morados el Grupo Mixto, vuelven a registrar una moción para eliminar el límite de edad de 40 años en la mujer para someterse a un tratamiento de reproducción asistida dentro de las prestaciones del Servicio Murciano de Salud. Realizarán un guiño a los autónomos llevando al pleno una moción para ampliarles un año la cuota 0 (de forma que se mantenga durante los tres primeros años). Como han hecho en Cs en todas las autonomías, insistirán en la Asamblea con una moción que pida la eliminación de la Constitución de la referencia «nacionalidades y regiones». Además... Prostitución El Grupo Parlamentario Socialista presenta una moción sobre medidas de apoyo a las personas en situación de prostitución y trata, que incluye la creación de un renta social y protección para las mujeres trans. Filtros de belleza en apps El PSOE lleva también una moción sobre concienciación sobre el uso de filtros de belleza en aplicaciones digitales y redes sociales, dado que influyen en el incremento de patologías severas relacionadas con la salud mentalde niños y jóvenes. Modelo único EBAU Una moción con marca 100% Vox ya que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario, controlado por expulsados, pero firmada por Pascual Salvador. Solicita la implantación en toda España de un modelo único de examen de la evaluación de Bachillerato para el acceso a a la universidad. Lectura escolar Juan José Molina (Ciudadanos) busca implantar un programa de lectura en edad escolar. Con más posibilidades Las mociones de los grupos parlamentarios del PP y expulsados de Cs y Vox contarán con la ventaja de tener, en principio, los apoyos suficientes para ser aprobadas (si bien los díscolos de Abascal no siempre han contado con la misma suerte). Desde el Grupo Parlamentario destacan la iniciativa que solicita al Gobierno de España el diseño de una estrategia nacional de impulso al empleo juvenil y lucha contra el desempleo en los jóvenes. Otra de sus mociones exigirá a Moncloa el pago inmediato en concepto de retribuciones debidas a los abogados del turno de oficio, que llevan meses sin cobrar por parte del Ministerio de Justicia. El Gobierno regional solicitará a la administración central que le transfiera las competencias del IMV, como ya hizo en su día con Navarra y País Vasco, así como los recursos económicos necesarios para llevarlo a cabo. Los expulsados naranjas destacan con una moción para pedir al Gobierno nacional formación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los fiscales y los jueces sobre violencia vicaria. También una iniciativa para cumplir con la Ley de Igualdad LGTBI de 2016, creando un fondo bibliográfico de temática LGTBI en bibliotecas públicas de la Región. La Autonomía Financiera y el Parque del Mar Menor se presentan como leyes Ya adelantó el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que su Gobierno sacaría adelante una Ley de Autonomía Financiera para protegerse ante las intenciones del Gobierno de España de homogeneizar impuestos en el conjunto del país. La norma se aprobará, según adelantó el PP, durante el segundo semestre de 2022; no obstante, también han registrado una moción al respecto en la que se solicita al Gobierno central «respeto hacia la capacidad normativa que en materia tributaria reconocen la Constitución y las leyes a las Comunidades; y se exige a no llegar a acuerdos que vulneren la legislación vigente a cambio de votos de unas formaciones que han demostrado, en numerosas ocasiones, su deslealtad con España». Septiembre comenzará fuerte con el debate de la proposición de ley para crear el Parque Regional del Mar Menor, uno de los estandartes de Podemos en la Región de Murcia. «La Mesa de la Asamblea no tiene más opción que ordenarla porque se acaba el plazo», aseguran desde el partido. De esta forma, Podemos busca blindar la protección de este entorno natural único en el mundo y «evitar que siga siendo arrasado por especuladores urbanísticos y grandes empresas agroindustriales».