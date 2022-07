La Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en el Cuerpo y que llega a aglutinar a 25.000 guardias civiles en todo el territorio nacional y al 50 por ciento de la plantilla de la Guardia Civil en la Región de Murcia, ha denunciado que los guardias civiles que trabajan en el Centro Penitenciario Murcia II de Campos del Rio soportan a diario temperaturas superiores a los 40º C.

AUGC afirma haber tenido conocimiento de diversas infracciones en materia de Riesgos Laborales en el Centro Penitenciario Murcia II (Campos del Rio). En concreto, denuncian la infrección causada por «estrés térmico», que se debe a la avería del sistema de aire acondicionado de las dependencias de la Guardia Civil en el centro penitenciario.

En concreto, señala la Asociación, desde el día 8 de julio se encuentra averiado el sistema de climatización de las dependencias de la Guardia Civil en el Centro Penitenciario Murcia II (Campos del Rio). Este sistema de aire acondicionado debería ayudar a combatir el calor en las oficinas, el despacho del jefe de unidad, la sala de descanso y los vestuarios, entre otras estancias.

Por tanto, la avería provoca que la temperatura de las dependencias donde los guardias civiles desarrollan su trabajo supere en ocasiones los 40º centígrados, siendo incluso mayor cuando a la época estival se le suma las distintas olas de calor que este año se están produciendo.

Según la Asociación, dicha circunstancias se ha comunicado reiteradamente a la dirección del centro penitenciario para su reparación, o, de no ser posible la reparación, la sustitución del sistema de climatización, pero hasta el momento no se ha realizado ninguna de las dos acciones y no se sabe cuándo se realizarán.

Los guardias civiles afectados han optado por llevarse a las dependencias ventiladores particulares o incluso por trasladarse a la cafetería en sus pausas, lo que consideran algo insuficiente, más en el caso de la cafetería, que cierra a las 17 horas de la tarde.

Desde la Asociación informan de que se incumple el R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y que señala que las temperaturas deben ser de entre 17º y 27º centígrados.

Esta situación, dice la Asociación, está causando situaciones de fatiga, cansancio y deshidratación, y en ocasiones puede llegar al desfallecimiento por golpe de calor.

Por todo ello AUGC, en representación de sus afiliados y afiliadas, ha elevado queja al Servicio de Prevención de la Guardia Civil por infracción en materia de Riesgos Laborales, algo que esperan que sea suficiente para solventar la situación. En caso de que no se resuelva, presentarán una denuncia ante la Inspección de Trabajo.