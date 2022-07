Los defensores de la construcción de un puerto en El Gorguel siguen considerando que es necesario que la Comunidad siga adelante con el proyecto. La propia Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), quien pidió al Instituto Español de Oceanografía (IEO) que elaborara el estudio, subrayó ayer que "el informe no es taxativo"; es decir, que "no dice que no se pueda hacer".

Su presidenta, Yolanda Muñoz, afirmó que el IEO "solo informa de posibles o hipótesis de afección", mientras que "de la solución" se encarga la APC "con el procedimiento legal medioambiental procedente, según normativa nacional y europea". El presidente de la Croem, José María Albarracín, insistió en que el puerto de El Gorguel "es una infraestructura básica para el desarrollo de la Comarca de Cartagena y para la Región de Murcia". Su construcción, añadió, "supondría un salto cualitativo para la creación de riqueza y empleo", por lo que se trata de un "proyecto irrenunciable" para la Croem. Asimismo, recordó que "está incluido en el Pacto por las Infraestructuras de la Región que se ha firmado recientemente", y, por tanto, va a "seguir reivindicándolo". El Oceanográfico se posiciona en contra del puerto de El Gorguel y da un golpe al Pacto por las Infraestructuras Alfonso Hernández Zapata, presidente de los empresarios del metal (Fremm), por su parte, criticó el informe del IEO por su carácter "especulativo y condicional" y "no comparativo". Dijo que "cualquier puerto tiene sus afecciones", por lo que debe ser la UE la que decida si se debe seguir adelante o no con el proyecto. "Es absurdo no intentarlo con una infraestructura transformadora para toda la Región", señaló. Asimismo, consideró que "el balance medioambiental sería positivo a la larga porque los buques se ahorrarían hasta tres días de navegación, que también contaminan". El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, también se mostró ayer partidario de la construcción de un puerto en El Gorguel "que sea, evidentemente, compatible con todas las medidas de sostenibilidad y medioambientales necesarias". López Miras contestó de esta manera en la rueda de prensa que ofreció acompañado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. "La Comunidad debe renunciar a este tipo de proyectos" "He visto que se ha publicado la noticia mientras que estábamos en la reunión con la ministra y, por tanto, no lo conozco", reconoció López Miras. No obstante, consideró que "una infraestructura más amplia sería muy positiva", tal y como "lo entiende toda la sociedad en la Región y, por supuesto, en Cartagena de forma prioritaria". "Evidentemente, es una infraestructura y un puerto compatible con todas las medidas de sostenibilidad y medioambientales necesarias", según López Miras, que también defendió un proyecto "que no esté perjudicando al ecosistema marino, como no podía ser de otra manera". "No sé si es posible la construcción de una infraestructura con otras características que sí sean compatibles con el ecosistema en particular que hay en torno al Gorguel, tengo que ver el informe", concluyó.