El lunes será el día más caluroso en lo que llevamos de verano en la Región. Los termómetros subirán hasta los 45 grados centígrados en el observatorio que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en la pedanía murciana de Guadalupe, según avanzó a La Opinión el meteorólogo Luis Bañón, por lo que será un día de calor sahariano que rozará los máximos históricos.

A partir del martes las temperaturas se suavizarán gracias al viento de levante, pero no serán mucho más soportables porque la humedad aumentará la sensación de bochorno. Las noches también resultarán especialmente sofocantes, sobre todo en la costa.

La previsión de la Aemet para este lunes anticipa un día tórrido en el que las temperaturas rozarán los máximos históricos en Guadalupe, lo hace prever que se dispararán en las ciudades, donde el asfalto acumula el calor y hace subir la percepción del calor por encima de la máxima oficial que registra el observatorio de la Aemet. La noche del lunes también será tórrida, con una mínima de 24 grados centígrados.

Luis Bañón asegura que el mes julio puede ser este año el segundo más caluroso en lo que llevamos del siglo XXI, por detrás del de 2015.

Aunque la Región no ha llegado a alcanzar hasta ahora las temperaturas tórridas que se vienen produciendo en las comunidades autónomas del sureste peninsular y en zonas del norte del país que no estaban acostumbradas a superar los 40 grados centígrados, los termómetros no han dado tregua de día ni de noche en las últimas semanas.

Las noches han sido calurosas durante la última semana incluso en la costa.

Las temperaturas empezarán a bajar a partir del martes debido a la entrada de viento de levante, que aportará humedad y hará que se suavicen las temperaturas. Luis Bañón no descarta que «se escape alguna gota».

Sin embargo, el calor tórrido de la jornada del lunes dará paso a un tiempo bochornoso, dado que la humedad hace que siga siendo agobiante aunque no se alcancen máximas tan altas.

Las temperaturas se irán normalizando, pero las noches serán más calurosas a consecuencia de la humedad.

Entre el martes y el jueves las máximas diurnas rondarán entre los 36 y los 37 grados centígrados, pero las nocturnas se mantendrán en los 24.

La percepción de bochorno será especialmente acusada por las noches en la costa a consecuencia de la humedad.

Si en las últimas semanas ya resultaba difícil conciliar el sueño, los vientos de levante harán que las noches resulten especialmente sofocantes.