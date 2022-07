El mercado inmobiliario relanza su recuperación tras el parón provocado por la pandemia y alcanzando cotas desconocidas desde que estalló la burbuja del ladrillo hace década y media. El año pasado 655.460 viviendas libres cambiaron de manos, un 39% más que en el negro 2020 en que arrancó la epidemia de covid y que es la mayor cifra desde 2007, cuando la fiebre inmobiliaria nacional tocaba a su fin y se vendieron casi 790.000 viviendas, según los registros del Consejo General del Notariado.

En la reactivación del sector está teniendo un papel relevante la aceleración de las compras por parte de ciudadanos extranjeros, tanto de residentes en España como los que no lo son. Los compradores foráneos cerraron el año pasado más adquisiciones que nunca en el país. En el conjunto de 2021, ciudadanos extranjeros compraron 111.743 viviendas en España, un 44%más que el año anterior y nuevo máximo histórico para este segmento de compradores. Las operaciones firmadas por extranjeros concentraron el 17% del total de compras en España durante el pasado ejercicio.

Estas más de 111.700 operaciones registradas ante notario superan el anterior récord alcanzado en 2018, con 103.677 adquisiciones por parte de ciudadanos con otras nacionalidades; duplican los niveles de hace una década (con 50.314 compras en 2012); y triplican las que se registraron el primer año tras el estallido de la burbuja inmobiliaria (con 34.712 compras en 2008).

Desde el sector inmobiliario se apunta que parte del fuerte incremento de las adquisiciones de casas en España por parte de extranjeros se explica por que había demanda embalsada que se había paralizado durante el primer año de pandemia y que el año pasado se activó al calor de la recuperación económica.

Las compras de viviendas por ciudadanos internacionales se aceleraron en la segundo mitad del año. Entre julio y diciembre del año pasado, se registraron casi 64.000 adquisiciones de compradores extranjeros y se convirtió en el mejor semestre de la historia en compraventa de vivienda libre.

Tras un breve paréntesis en los primeros momentos del Brexit, los británicos confirman su histórica posición como mayores compradores inmobiliarios en el mercado español. Los ciudadanos con pasaporte británico concentraron un 11% de todas las adquisiciones, con un total de 12.186 en el conjunto de 2021; por delante de alemanes, con 10.868 compras inmobiliarias. Les siguen dos de los grandes colectivos de inmigración en España, con ciudadanos de Marruecos con 10.330 compras y de Rumanía con 7.918 operaciones, según los datos del Consejo General del Notariado.

Los destinos principales en que se concentran las compras siguen siendo la costa mediterránea y las islas. Comunidad Valenciana está a la cabeza con 29.019 viviendas adquiridas por ciudadanos extranjeros, una cuarta parte del total de operaciones en España en 2021. Le siguen Andalucía, con 22.625 operaciones inmobiliarias; Cataluña, con 17.493 viviendas compradas; Comunidad de Madrid, con 8.973; Canarias, con 7.845; y Baleares, con 7.263.

Durante el año pasado se confirmó la tendencia de que son los no residentes en España (tengan o no la nacionalidad española) los que compran más caro. En el segundo semestre el precio medio de todas las compras fue de 1.608 euros por metro cuadrado de media. El precio de las adquisiciones cerradas por españoles no residentes fue de 2.094 euros por m² y el precio pagado por extranjeros que no residen en España ascendió a 2.481 euros por m² (nuevo máximo histórico con carácter general para todo tipo de clientes).