En este momento la mayor parte de los autónomos están acogidos a la cuota mínima de 284 euros, al margen de sus ingresos.

Las nuevas tablas establecen una cuota mínima para los autónomos que ingresen menos de 670 euros fijada en 230 euros mensuales, lo que supone un ahorro de 64 euros respecto a la cotización actual, tal y como avanzó La Opinión. Para los afiliados con ingresos más elevados la cotización sube hasta los 500 euros mensuales.

Los que ganan entre 670 y 900 euros pagarán el próximo año 260 euros al mes, 34 menos. Para los trabajadores por cuenta propia que ingresan entre 900 y 1.166 euros la cuota bajará a 275 euros, 19 menos.

En 2024 la cuota mínima bajará a 225 euros, mientras que en 2025 se reducirá a 200 euros mensuales.

Para los autónomos que ingresan más de 6.000 euros al mes la cuota a pagar sube a 500 euros el próximo año, mientras que en 2024 llegará a los 530 y en 2025 alcanzará los 590.

El preacuerdo alcanzado tras una negociación que ha durado varios años estaba pendiente de la aprobación por parte de ATA y la patronal CEOE, que este miércoles daban por bueno el pacto, en el que establece por primera vez una cotización proporcional a los ingresos de los trabajadores por cuenta propia.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, calificó de «histórico» el nuevo sistema de cotización que será aprobado por el Consejo de Ministros el próximo martes. «Las organizaciones de autónomos y los agentes sociales hemos demostrado madurez, sensatez y diálogo para llegar a un acuerdo que permita que 2,3 millones de trabajadores por cuenta propia tengan un ahorro sustancial en sus cotizaciones», manifestó.

"Si sacamos 600 euros al mes solo tendríamos que pagar 50 de cuota"

Marta Martínez, socia de la empresa La Culpass de Murcia, dedicada al diseño y la confección de ropa y complementos, ha acogido con escepticismo el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con las organizaciones de autónomos. Marta no comparte la alegría que mostraban este miércoles los representantes de los autónomos por la rebaja en las cuotas que van a tener los cotizantes con rentas más bajas ni considera que el cambio sea tan significativo

. «Si sacamos 600 euros al mes solo tendríamos que pagar 50», defiende con perplejidad ante la rebaja de 64 euros al mes que tendrá en su cotización de 2023. «Creo que no nos va a solucionar la papeleta», afirma tajante. Recuerda que ella y su socia pagan en este momento 284 euros cada una, pero «la experiencia es que después de doce años no remontamos. No es solo la cuota de autónomos, también tenemos que pagar el alquiler o el teléfono; y con 600 euros al mes, ¿qué te queda? Todo está montado para que se fabrique fuera».

Marta Martínez asegura que la empresa se mantiene fiel a la filosofía de confeccionar sus productos en Murcia sin recurrir a las importaciones de otros países y «con nuestros valores», pero no tiene claro «cuántos años más vamos a aguantar».