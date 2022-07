Diego José Mateos: "No teníamos dinero ni para comprar geles hidroalcohólicos"

¿Cómo va el ‘tripartito’?

No es un ‘tripartito’. Ni siquiera llega al dos más uno. Es un gobierno de coalición de PSOE y Ciudadanos, con apoyos puntuales de Izquierda Unida. Apoyo en la investidura y, ahora, en los presupuestos. Hay que recordar que IU ha sido muy reivindicativa y, en ocasiones, agresiva con la petición de dimisión a muchos concejales.

Tras ese ‘apoyo puntual’, ¿han logrado que sea menos incisiva?

No se trataba de eso. El acuerdo de presupuestos es un acuerdo de presupuestos. A nosotros nos ha permitido un presupuesto adecuado a las circunstancias de 2022. Y a IU mostrar que son útiles en la gestión. En los días siguientes a la aprobación del presupuesto se han hecho presentaciones comunes, pero sabemos que son un partido que cuando tengan que criticar lo van a hacer. Y como les caracteriza lo hacen con crudeza y dureza. No hay un acuerdo más allá de los presupuestos.

¿A quién beneficia ese acuerdo?

A los lorquinos. No se han hecho más cosas estos años porque no podíamos. No teníamos partidas presupuestarias para comprar geles hidroalcohólicos, filtros Hepa para las aulas de los colegios o fumigar. Cada modificación presupuestaria había que negociarla empleando mucho tiempo para sacarla adelante. Estábamos maniatados, con un presupuesto que no era nuestro que habíamos votado en contra en 2019 porque considerábamos que no era el adecuado para Lorca. Vino una Dana, una pandemia mundial… y había proyectos que no se podían sacar porque no había las partidas adecuadas.

¿Hasta qué punto estaban ‘maniatados’ por el presupuesto?

No podíamos pagar a los funcionarios. El convenio colectivo se aprobó en 2019. Entraba en vigor en 2020 y no había partida para pagar todos los complementos y mejoras salariales. El presupuesto que se ha aprobado las contempla, pero también los atrasos de estos años.