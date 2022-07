Los más de 5.000 metros cuadrados de talleres y laboratorios de automoción que UNIVERSAE pone a disposición de sus alumnos en su instituto de Murcia, todos ellos dotados con la tecnología más avanzada, constituyen el ecosistema soñado para formarse en una de las profesiones con más salidas laborales del momento: la de mecánico. En el entorno de estas espectaculares instalaciones se ofrecen, de manera presencial, dos titulaciones oficiales del Ministerio de Educación relacionadas con el mundo del automóvil, que figuran entre las más demandadas: el grado superior de Automoción y el grado medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles, a los que se suma el máster de Vehículos Híbridos y Eléctricos. Una oferta docente imbatible para todos aquellos jóvenes que sueñan con hallar rápidamente trabajo en alguna de las empresas más prestigiosas del sector.

UNIVERSAE tiene convenios con muchas de las grandes compañías del sector de la automoción en las que los alumnos pueden hacer sus prácticas

Para asegurar ese prometedor futuro a sus alumnos, UNIVERSAE cuenta con la confianza plena de muchas de las grandes compañías del sector de la automoción, con las que el instituto líder de la Formación Profesional en España ya ha suscrito convenios de colaboración. Gracias a ello, estas empresas tienen la opción de participar de manera activa, desde el primer día de clase, en la formación de los alumnos. No solo les podrán orientar y tutelar para seguir su evolución en todo momento, sino que además les ofrecerán sus instalaciones para que puedan realizar sus prácticas. Por último, no es aventurado señalar que estas compañías acabarán firmando un contrato de trabajo con muchos de estos alumnos, pues no en vano el déficit de trabajadores cualificados es realmente preocupante en este terreno.

“En nuestros talleres y centrales de chapa necesitamos trabajadores y por eso este acuerdo (con UNIVERSAE) es de gran importancia para nosotros”. De esta manera expresó hace unos días Francisco Vidal, director general de Huertas Automoción, la trascendencia del convenio de colaboración que este grupo de referencia en el sector automovilístico en la Región de Murcia ha firmado con el instituto superior de FP.

Gracias a este acuerdo y a otros muchos similares suscritos en los últimos meses, como los alcanzados con Euromaster, Terramóvil y M. Gallego, las posibilidades que se abren de formar a los futuros especialistas del mundo del motor son muy amplias.

La Formación Profesional, una solución a la falta de profesionales del sector

Y es que, si bien la escasez de profesionales es un problema que afecta por igual a todas las empresas, la buena noticia es que la solución está al alcance de nuestras manos. Según apuntan numerosos análisis, no hay mejor vía para paliar este problema que la oportunidad que supone la enseñanza práctica de Formación Profesional.

UNIVERSAE ofrece formación relacionada con motores híbridos y ‘motorsport’ en su grado superior de Automoción

De hecho, la consultora Randstad destaca que las titulaciones que más sufren esta escasez de trabajadores son las relacionadas con el sector industrial y, muy especialmente, aquellas vinculadas a la automoción. La falta de personal con estos perfiles se hace más notoria en el ámbito de los vehículos eléctricos, debido a la rápida transición del parque automovilístico que se viene produciendo en los últimos años hacia modelos más respetuosos con el medio ambiente. Precisamente, para que sus alumnos permanezcan actualizados con respecto a estas y otras necesidades, UNIVERSAE ofrece incluso formación relacionada con motores híbridos y ‘motorsport’ en su grado superior de Automoción.

En la misma línea, la firma de consultoría Adecco Automotive indica que el montador electromecánico, profesional que se encarga de realizar el montaje de los componentes electrónicos del vehículo, es uno de los perfiles más solicitados en la actualidad por los talleres y las compañías de automoción. Según refleja el informe de esta compañía, “prácticamente se encuentran en situación de pleno empleo en la industria” del sector gracias a su “rápida inserción y su amplia polivalencia”.

Realidad aumentada, el 3D y la realidad virtual

UNIVERSAE oferta solamente treinta plazas para cada una de las titulaciones que imparte vinculadas al mundo del motor: grado medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles y grado superior de Automoción. Apenas sesenta plazas para los futuros talentos de este ámbito, que tienen hasta el próximo 31 de julio para formalizar sus matrículas.

Pero, además, este instituto superior de FP pone otro medio centenar de titulaciones oficiales del Ministerio de Educación a disposición de todas aquellas personas que están interesadas en labrarse un prometedor futuro laboral. Se trata de la mayor oferta posible de FP en España, lo que convierte a UNIVERSAE en la institución de referencia en este ámbito educativo.

La gran apuesta de esta compañía radica, sin embargo, en haber concebido el ecosistema formativo más avanzado: UNIVERSAE360. Este se distingue del resto por el uso masivo de las últimas tecnologías en el ámbito de la EdTech: la realidad aumentada, el 3D y la realidad virtual. El resultado es un sistema de e-learning totalmente inmersivo, que no solo garantiza la educación más profesional y eficaz posible, sino también la más intuitiva y divertida.

Los más de 65.000 metros cuadrados de superficie consagrados a la enseñanza superior de Formación Profesional que posee la compañía son una demostración de la decidida apuesta del grupo por este tipo de educación. UNIVERSAE consta de siete campus, todos ellos diseñados por el arquitecto Manuel Clavel y repartidos entre España y Latinoamérica: Madrid, Barcelona, Murcia, Quito (Ecuador), Bogotá (Colombia), San José (Costa Rica) y Ciudad de México. Estos espacios funcionan a modo de auténticos entornos de aprendizaje destinados a fomentar los encuentros entre alumnos y empresas.

