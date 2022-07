Cs denuncia que el PP de Ceutí ocultó una auditoría que exculpaba a su concejala

Las aguas siguen bajando revueltas en Ceutí pocas semanas después de consumarse la moción de censura al Partido Popular y la vuelta del PSOE a la Alcaldía del municipio. Un informe jurídico encargado a una consultora externa por el excalcalde popular Juan Felipe Cano refleja, por un lado, que hubo una fiscalización «favorable» de los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a una empresa dirigida por la hermana de la concejala de Cs, Mari Ángeles Martí, vicealcaldesa en ese momento. Por otro lado, la empresa auditora descarta un conflicto de intereses en ese procedimiento de contratación porque el Consistorio desistió de tramitar un expediente clave que hubiera permitido «entrar a valorar la existencia de conflicto de interés que, por tanto, no va más allá de la mera sospecha o ‘bandera roja’».

Estos contratos, que fueron pagados por la Concejalía de Cultura y Deportes que dirigía Martí Bravo cuando gobernaba en coalición con el PP, fueron el argumento principal que llevó a los populares a pedir la dimisión de la edil naranja para que Ciudadanos accediera a la Alcaldía de Ceutí, cumpliendo así con el pacto de investidura que se formalizó tras las elecciones municipales de 2019.

El informe jurídico llegó a manos de la alcaldía popular el pasado 17 de mayo, dos días antes de que el regidor Juan Felipe Cano rompiera el pacto con Cs y cesara de su cargo a Mari Ángeles Martí. Entonces anunció que acudiría a la Fiscalía para que investigase un posible delito por los presuntos contratos «irregulares» que se conocieron a raíz de un informe de interventor del Ayuntamiento.

Ciudadanos señala que dicho departamento dictaminó «de manera favorable» la fiscalización de parte de esos contratos pese a que se encargaron a la hermana de la concejala, aunque sí se recomendó que «que no se vuelva a contratar adjudicando directamente a familiares de primer y segundo grado de consanguinidad, de modo que se altere la concurrencia en la contratación».

En otra serie de contratos, la hermana de la vicealcaldesa renunció a cobrar las facturas municipales y pidió que constara como una donación el material suministrado al Consistorio tras advertir la Intervención en una nota de reparo la vinculación familiar entre ambas. Al aceptar esta renuncia la Alcaldía del PP mediante resolución, la empresa auditoria determina que al no haberse llevado a cabo un «expediente de contradicción» no se pudo investigar el caso como un posible conflicto de intereses.

Por ello, desde la formación de Inés Arrimadas denuncian que el PP trató de ocultar este informe: «Juan Felipe Cano no quiso asumir que detrás de todo su montaje sólo había excusas de no querer dejar el sillón de alcalde, agotando los tiempos y buscando anomalías donde no las había».

Preguntado por esta cuestión, el exregidor popular asegura que el informe de auditoría refleja los contratos a los que la familiar de su vicealcaldesa renunció. Cano está convencido «de que ha existido un delito» y señala que hubo otras siete facturas que se pagaron a la hermana y que no están valoradas por la auditoría, algo que niega Cs.

Cano subraya que en mayo se trató de «priorizar una solución política» antes que acudir a los juzgados «para evitar el conflicto». «Intentamos reconducir la situación», asegura, pero es tajante a la hora de determinar que hubo un «fraude de ley» y que incluso se barajó resolver el problema pidiendo a la hermana de la concejala que devolviera el dinero pagado. El exalcalde asegura que llevará a principios de la semana que viene todos los documentos a la Fiscalía para que valore los hechos.