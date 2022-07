Los sanitarios auguran una falta de médicos en las ambulancias del 061 por el déficit en Primaria

El déficit de médicos en las ambulancias del 061 está por venir. Comunidades autónomas como Valencia o Madrid se enfrentan a estos días a una escasez de médicos que deben viajar a bordo de las ambulancias que atienden los servicios sanitarios de emergencias. En la Región, el problema no afecta por el momento a los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) pero distintos profesionales del 061 consultados por esta redacción alertan de que la falta de profesionales en estos vehículos (Unidades Medicalizadas de Emergencias) podría darse en no más de un año.

Tanto coordinadores de centros de salud como sanitarios vienen denunciando el déficit en las plantillas de Atención Primaria, saturadas desde hace tiempo, una situación agravada cada vez que sube la incidencia epidemiológica por la covid. Esta escasez de médicos se arrastra desde hace años y por tanto afecta ya a muchos servicios. La cobertura de determinadas plazas en centros de salud alejados de núcleos urbanos es el inicio del problema para que en unos meses se acabe por agravar la situación.

«Nos vemos en esa situación en poco tiempo», asegura María José Campillo, portavoz del Sindicato Médico (CESM) en Murcia. «El déficit de médicos está ya aquí y hay dificultades para encontrar personal en municipios como Yecla, Caravaca o Lorca. De momento no hay tanta incidencia en la falta de médicos en las ambulancias del SUAP, el problema no es tan agudo como en otros territorios de España, pero esto no significa que estemos bien».

En la Comunidad de Madrid, la remodelación de los servicios de atención urgente han pasado de ser 37 equipos a 17, de los cuales siete no tienen médicos. Esto ha provocado movilizaciones y protestas en muchas localidades de la comunidad madrileña por la falta de estos servicios en los centros de salud y la ausencia de centros hospitalarios en las proximidades.

Algo igual de grave ocurre en la Comunidad Valenciana, donde el número de ambulancias del SAMU (Unidades de Cuidados Intensivos móviles) que a diario tienen que atender los avisos sin médico no deja de aumentar hasta el punto de que hay días en los que, según denuncian trabajadores y sindicatos, entre un 30% y una 40% de las ambulancias de la provincia no tienen facultativo a bordo.

Recientemente, una encuesta del Colegio de Médicos de la Región de Murcia reveló que entorno al 90 por ciento de los profesionales de Atención Primaria cree que la plantilla de su centro de salud es insuficiente. «Agendas con 70-80 pacientes diarios son imposibles de atender y encima quieren incorporar nuevas competencias como hacer ecografías», comentaba en es momento Francisco Miralles, presidente del Colegio.

El temor reside en que esta falta de médicos se ‘cubra’ con la presencia de enfermeros en las ambulancias del SUAP. El Sindicato Médico en Valencia y otras organizaciones sanitarias en Madrid ya han denunciado el intrusismo laboral que se produce al permitir que «especialistas en enfermería tengan que desempeñar funciones que son propias de un médico cuando la dotación del servicio de asistencia de emergencias no lo lleva».