El Gobierno de Murcia adelantará 9 millones de euros de fondos propios para convocar las ayudas del bono de alquiler para jóvenes, de 250 euros al mes, promovidas por el Ejecutivo central y que aún no han sido convocadas en la Comunidad, de las que se espera que se beneficien unas 3.000 personas.

El presidente autonómico, Fernando López Miras, lo ha anunciado este martes en unas jornadas de digitalización empresarial organizadas por la patronal del metal después de haber denunciado el Gobierno regional ya en ocasiones anteriores que el Ministerio de Agenda Urbana no había transferido los fondos, 17,6 millones, si bien desde el departamento que dirige Raquel Sánchez habían asegurado que eso no es impedimento para iniciar los trámites para convocar las ayudas.

👉🏻El Gobierno @regiondemurcia adelantará casi 9 millones de euros para que 3.000 jóvenes accedan cuanto antes al Bono Alquiler Joven, una medida que anunció el Gobierno central hace meses pero para la que aún no ha llegado ni un céntimo.



Estamos comprometidos con las personas. pic.twitter.com/ZE7bpgsmCt — Fernando López Miras (@LopezMirasF) 12 de julio de 2022

Este bono ofrece ayudas de 250 euros mensuales a personas de entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples y paguen un alquiler de como máximo 600 euros al mes o una habitación de hasta 300.

Preguntado por los periodistas, se ha referido también a la celebración del debate sobre el estado de la Nación que arranca este martes en el Congreso de los Diputados y que no se celebraba desde 2015.

Ha considerado que "no es normal" que el Pedro Sánchez no se hubiera sometido aún a esta cita en todo su mandato y que la situación en la que llega "no es buena", con un equipo "dividido, enfrentado y debilitado" y una situación socioeconómica de crisis.

Ha confiado en que anuncie algunas medidas propuestas por el PP, como la bajada de impuestos o la eliminación del impuesto de hidrocarburos, así como que aborde otros temas como la reforma del sistema de financiación autonómica o la recuperación del Mar Menor.

En cuanto al congreso extraordinario del PP en el que el próximo viernes ratificará su continuidad como presidente regional del partido como único candidato ha insistido en la "unidad" de la formación y el apoyo de todas las agrupaciones locales sin dar ningún dato de cuál será el lema, el lugar de celebración o las claves del evento.