Los precios de frutas y hortalizas se triplican del campo al mercado

La brecha entre lo que cobran los agricultores y lo que pagamos en el supermercado no deja de crecer. En el caso de las frutas y hortalizas de la Región, los precios se llegan a triplicar en el camino que une el campo con las superficies comerciales. Es el caso del albaricoque, por ejemplo, por el que se está pagando a los productores entre 70 céntimos y 1,25 euros y vendiendo en las tiendas en una franja que va de los 2,99 a los 3,95 euros. Pasa lo mismo con el melocotón y, en menor medida, con la nectarina, que multiplica su precio en mercado por dos y medio.

«Es una tendencia generalizada en todo el país, y se trata de un fenómeno especulativo muy fuerte que está motivado en gran medida por la inflación. Eso está sirviendo de excusa para que la distribución alimentaria y las grandes superficies, en general, estén provocando una subida artificial de los precios», dice Alfonso Gálvez, secretario general de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en la Región de Murcia.

«Es cierto que está habiendo un incremento de los costes de producción -sigue-, que lo están sufriendo los agricultores y que no se ve repercutido en el precio de origen, de venta en el campo. Los márgenes son totalmente abusivos y el agricultor sigue sin recibir unos precios que se adecúen a sus costes de producción».

Gálvez apunta un caso paradigmático: la sandía. «Es un caso sangrante -explica-, no se está pagando a más de 10 céntimos en el campo y se está encontrando el kilo a 1,60 en los supermercados». También pasa con el limón: «Un socio nuestro nos decía hace poco que había visto el limón verna, la variedad de verano, a 2,69 euros el kilo en un supermercado...y es un limón de baja calidad, que suele estar destinado a la industria, para la transformación en cítricos y que se paga a menos de cinco céntimos cuando no se da o, directamente, se queda en el campo».

Como la sandía, el melón se está comprando a precio de oro. Además de esta supuesta «subida artificial», influye la combinación de la calima y el marzo de lluvia constante que vivió la Región, lo que impidió recoger los frutos, arreglar los desperfectos provocados por las precipitaciones y plantar. «Eso provocó un retroceso en la producción. En cuanto al melón y la sandía,de todas formas, eso se está equilibrando, en unas semanas habrá más producto en los comercios y los precios se irán equilibrando, aunque seguirán altos».

Sustitutivos

¿La consecuencia? Un descenso del consumo de frutas y hortalizas. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 62% de los consumidores reconoce que ya ha modificado sus hábitos de compra. Los han «adaptado a su renta». Uno de cada cinco, incluso, ha dejado de comprar alimentos frescos como carne, pescado, verduras y frutas. En el caso de estas últimas, el informe indica que se están buscando productos sustitutivos, «quizá otro tipo de postres que a sus ojos resulten más baratos, pese a que no sean los más sanos», postulan desde la OCU, y dejan caer que esta tendencia haría que los precios que cobran los agricultores fueran aún menores. Gálvez no entiende «cómo se nos lleva diciendo durante décadas que debemos consumir frutas y hortalizas y, de pronto, el Gobierno no vela porque la ciudadanía pueda hacerlo a unos precios razonables».

Otra consecuencia: los pequeños agricultores se plantean seriamente abandonar sus fincas. Miles de hectáreas de cultivo en la Región estarían, así, en riesgo de desaparición. «Sería una mala noticia -apunta Gálvez-, porque es el primer paso de algo de lo que nos arrepentiríamos profundamente, que es poner en juego la seguridad y la soberanía alimentaria de este país y pasar a depender de otros a la hora de alimentarnos», dice Gálvez.

Demandas

«Estamos viendo cómo en el negocio de la compraventa de alimentos se están produciendo prácticas totalmente abusivas y los gobiernos están mirando para otro lado», afirma el secretario general de Asaja, que resume las demandas del sector:

«Pedimos que se aplique la ley de valor de la cadena agroalimentaria y que en todo caso se paguen o minoricen los costes del agricultor o el ganadero. Pedimos también medidas para paliar el aumento de la luz y el gasoil, porque la ayuda de los 20 céntimos al gasoil se la ha comido ya el mercado».

Gálvez, que también apunta a la Unión Europea, dice que el gobierno de la Región de Murcia «poco puede hacer ante esta situación cuando nuestra agricultura es fundamentalmente exportadora. Puede -concluye- apoyar el control de los precios y la oferta y demanda si a nivel continental y nacional se pone en marcha una apuesta por la norma de valor de la cadena agroalimentaria, que eso se notaría y sería un alivio, claro está, pero no mucho más».

Muchos pequeños agricultores se plantean abandonar sus fincas ante los precios que se pagan en el campo

La "competencia desleal" penaliza a los cítricos

Alfonso Gálvez apunta a la Unión Europea: «Estamos viendo que, por un lado, se ponen muchas pegas para sacar las producciones europeas, con tanta normativa, y se da vía libre a terceros países, que tienen costes de producción bajísimos. Da la impresión de que se quiere reducir la producción alimentaria europea, lo que implicaría que pasáramos a depender, en lo que a alimentación se refiere, de otros países, y eso es peligroso».

Egipto, Marruecos, Sudáfrica, Túnez, Jordania o Turquía son algúnos de los países que, según Asaja, «están poniendo en serio peligro a la producción de cítricos del Levante español». Al respecto, Gálvez afirmaba hace unos días estar «muy preocupado por la fuerte competencia que estamos soportando, pues no podemos competir con ellos, sus costes son ínfimos en comparación con los nuestros, están entrando masivamente en la Unión Europea, y esto nos conduce a que va a ser muy difícil que nuestros cítricos sean rentables ante la fuerte presión de estos países terceros, cuyas exportaciones, en algunos casos, se están duplicando y triplicando al mercado europeo».

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores exige a la UE «medidas arancelarias» para «poder, de alguna manera, competir con estos países en los mercados internacionales. Además, es necesario un mayor control fitosanitario de las producciones que entran en territorio europeo con el fin de proteger a los socios comunitarios». También piden, en resumen, «que se respete la ley de oferta y demanda con las particularidades que presenta el mercado en el continente europeo».

En el caso de la Región, apunta el secretario general de Asaja, estas medidas cobran aún más importancia, dada la «naturaleza exportadora» del sector agroalimentario murciano.