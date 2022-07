Toda España, excepto Asturias, Región de Murcia y Cantabria, continúa este lunes en alerta por altas temperaturas de hasta 41 grados, informa la Agencia de Meteorología (Aemet), que detalla que 8 comunidades -Andalucía, Aragón, ambas Castillas, Madrid, Canarias, Extremadura y La Rioja- están en aviso naranja.

Esto no significa que no vaya a hacer calor en la región murciana, ya que no se esperan cambios en las temperaturas, salvo máximas en ascenso en el litoral occidental. En concreto, para hoy se esperan 23 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.

Habrá cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en el Noroeste, y vientos variables flojos, tendiendo a componente este flojos, más intensos en el litoral en horas centrales del día.

España, en alerta

Andalucía ha activado el aviso naranja (riesgo importante) en Córdoba, Sevilla, Jaén y Huelva por valores que subirán hasta los 41 grados en la campiña sevillana, cordobesa, valle del Guadalquivir y en las comarcas de Andévalo, Condado y Aracena; en Cádiz, Almería y Granada hay nivel amarillo por máximas entre 36-39 grados.

En el archipiélago canario las máximas han dado un ligero respiro con respecto a ayer y solo la isla de Gran Canaria continúa con alerta naranja por valores de hasta 37 grados, sobre todo en medianías; en Fuerteventura y Tenerife hay aviso amarillo por calor de 34 grados, mientras que en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria hay aviso por fenómenos costeros.

Extremadura, una de las comunidades más afectadas por el sofocante calor, mantiene el aviso naranja en las dos provincias por registros máximos que oscilarán entre 40-42 grados en puntos de la Vega del Guadiana, la Siberia extremeña, en el Tajo, Alagón, meseta cacereña, Barros, Serena, Villuercas y Montánchez.

La Comunidad de Madrid continúa en alerta naranja por máximas que alcanzarán los 39 grados en la zona sur, vegas y oeste, mientras que en la zona metropolitana y Henares hay aviso amarillo por máximas de 38 grados, puntualmente 39 grados; en la sierra se alcanzarán los 36 grados.

Aragón solo tiene el aviso naranja en Zaragoza por valores de 39 grados en la Ribera del Ebro y en Huesca y Teruel hay nivel amarillo por máximas entre los 35 y 37 grados.

Todas las provincias de Castilla y León continúan en alerta, con mayor incidencia en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora, donde persiste el aviso naranja por valores de 39 grados en áreas de la meseta de Zamora, Salamanca y sur de Ávila; en el resto, hay aviso amarillo por valores entre los 34 y 38 grados.

Castilla-La Mancha sigue con nivel naranja en la provincia de Toledo, donde se alcanzarán hasta 40 grados en zonas de la sierra de San Vicente y en el valle del Tajo; en el resto de provincias, en nivel amarillo, se registrarán entre 35 y 39 grados.

En la mitad norte peninsular, La Rioja ha activado el nivel naranja en la Ribera del Ebro, por máximas que subirán hasta los 39 grados.

En las Islas Baleares, Cataluña, Galicia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana persiste la alerta amarilla por máximas que oscilarán entre los 34 y los 38 grados.

La Aemet avisa de que con la alerta naranja hay riesgo de fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.