Miguel Sánchez: "Nos equivocamos y pensábamos que éramos más grandes de lo que realmente éramos"

Miguel Sánchez está «tranquilo». El caravaqueno, actual portavoz de Ciudadanos en el Senado y que levantó «con unos pocos el partido en la Región de la nada», es consciente de que la formación naranja vive su peor momento. Los últimos resultados electorales en Andalucía lo reafirman y a él le han tocado de lleno: se queda solo al frente de la formación en la Cámara Alta tras el adiós de los dos senadores andaluces.

A pesar de esta situación, se muestra optimista con el futuro del partido: «Las cosas que crecen tan rápido son susceptibles también de bajar rápido. Creo sinceramente que Ciudadanos no es un partido ni de sesenta diputados ni de cero». Respecto a la refundación del partido, afirma que «hay gente que rápidamente se pone muy nerviosa por su sillón o su escaño». A él lo que le preocupa, dice, es que Ciudadanos pueda seguir ofreciendo «un buen proyecto de futuro»

Tras los resultados electorales en Andalucía, Ciudadanos va a perder a sus senadores andaluces. Se queda así como ‘el último superviviente’ como único senador parlamentario de Ciudadanos. ¿Cómo asume esta nueva situación?

Sí, efectivamente, finalmente me quedaré solo, pero ahora le corresponde al presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, convocar antes de agosto el pleno para designar a los nuevos senadores. Ya mis dos compañeros por Andalucía decaerán y me quedaré solo. Es una pena por mis compañeros, pero esto va a redundar en más trabajo para mí en el Senado. Me voy a tener que hacer cargo de mucho más trabajo: tendré que ir a todas las comisiones, todas las leyes y todo lo que pase por la Cámara Alta. Fuera de la pena por los compañeros, a mí el trabajo nunca me ha dado miedo.

«Tras el adiós de mis compañeros andaluces en la Cámara Alta me tendré que ocupar de mucho más trabajo»

¿Y cómo está ahora la reestructuración del grupo parlamentario en el Senado? ¿Teme que pueda entrar a formar parte del Grupo Mixto?

Creo que podremos mantener el grupo parlamentario y no pasar al Grupo Mixto. Los periodos de sesiones van de enero a junio y de septiembre a diciembre. El actual acaba de terminar y ahora hay que esperar a que empiece el segundo. Si cuando empiece mantenemos, aunque sea de forma provisional, a los dos senadores seguiríamos adelante con el grupo parlamentario. Es una cuestión que está en el aire. Ahora mismo el periodo de sesiones está a punto de extinguirse y vamos a entrar en Diputación Permanente. Yo creo que se puede mantener, soy optimista.

Sobre todo me preocupa este asunto por las dos trabajadoras que tenemos en el grupo para que puedan mantener sus puestos. Los senadores todavía siguen siendo senadores hasta que el Parlamento andaluz no designe y mande a los suyos. Que yo me fuera al Grupo Mixto es una cuestión secundaria al lado de dos personas que están con su puesto de trabajo en vilo.

¿Cómo ha vivido la caída sin frenos de Cs tras la fallida moción de censura en la Región?

Yo creo que todo empezó el 10 de noviembre de 2019 con las elecciones generales en las que Albert Rivera dimite por los malos resultados. Recuerdo que en las elecciones catalanas también se produjo una caída estrepitosa. Respecto a la moción de censura en Murcia, al PP le ha interesado mucho contarla y sacar pecho, pero creo que ya veníamos en caída de antes. Ya llevábamos una mala inercia.

¿Y el estado de salud de la formación?

Hay gente catastrofista, pero yo estoy bastante tranquilo ahora mismo. Llevo mucho tiempo en Ciudadanos. Levanté con unos pocos el partido en la Región de la nada cuando no salíamos ni en las encuestas, cuando la formación todavía se llamaba Ciutatans. Subimos muy a prisa, quizás demasiado. Las cosas que crecen tan rápido son susceptibles también de bajar rápido. Creo sinceramente que Ciudadanos no es un partido de 60 diputados ni de 0, de compararse con el PSOE ni el PP. Cuando subimos tan alto seguramente nos equivocamos, nos vinimos arriba y pensábamos que éramos más grandes de lo que realmente éramos y nos llegamos a medir con PP y PSOE.

Sánchez, el último superviviente del partido en el Senado Tras la marcha de los dos senadores andaluces de Ciudadanos tras las elecciones autonómicas en la comunidad vecina y en las que el PP de Moreno Bonilla arrasó y consiguió la mayoría absoluta haciendo desaparecer a la formación naranja del Parlamento andaluz, el partido se queda con tan solo el senador murciano Miguel Sánchez. La sangría de votos que ha sufrido Ciudadanos en las últimas fechas en los Parlamentos autonómicos también se ha visto reflejada en la Cámara Alta, donde ha pasado de tener un grupo parlamentario propio en apenas un año a ver cómo varios de sus senadores se daban de baja del partido y mantenían el escaño, o directamente perdían sus escaños por designación autonómica. De hecho, en estos últimos meses, Ciudadanos ha visto cómo se marchaban, aparte de los senadores andaluces María Ponce Gallardo y José Luis Muñoz Lagares cuando el Parlamento andaluz dé luz verde a los nuevos escaños, Javier Alegre, Lorena Roldán, Fran Hervías, Ruth Goñi y Emilio Agüeso por desavenencias con la actual dirección del partido. Además, en el caso de los últimos aún mantienen el acto de senadores, integrados en el Grupo Mixto, lo que imposibilita por parte de Cs reemplazarlo.

Cada vez más voces críticas dentro de la formación apuestan por una refundación total. ¿Cómo lo ve?

Soy muy respetuoso. Lo que sí se ha emprendido es una reflexión y lo que van a hacer es ver en qué nos hemos podido equivocar. Hay gente que rápidamente se pone muy nerviosa por su sillón o su escaño. A mí eso no me preocupa, sí que haya un buen proyecto para los españoles y murcianos y que Ciudadanos esté en disposición de ofrecérselo. No soy tan cortoplacista, sí me preocupa que Cs ofrezca un buen proyecto de futuro.

¿Es Inés Arrimadas la persona que tiene que liderar ese proceso de transición?

Eso depende de ella. A mí me parece que sí, que ha hecho un buen trabajo. Como decía san Ignacio de Loyola, «en tiempos de tribulación, no hacer mudanza» y yo creo mucho en eso. Ahora mismo las personas que están al frente del partido son las que deben abrir un periodo de reflexión no mirándose al ombligo, porque los políticos cometemos mucho este error. Nosotros tenemos que ser útiles al país y abrir un profundo proceso para volver a ponernos en el centro y volver a ser el partido que los españoles visualicen como útil.

«Creo que Arrimadas tiene que ser la que lidere el proceso de transición del partido, me parece que ha hecho un buen trabajo»

Ha anunciado hace unos días que va a dejar su perfil político en redes sociales. ¿Por qué?

Es por el tema del Senado, sobre todo. Al perder los dos diputados andaluces hemos estado pleleando por mantener el grupo, lo que también significaba que podía afectar de lleno a los puestos de trabajo de dos personas muy eficientes, trabajadoras y que han hecho una labor muy importante. Me he desgastado mucho, he pasado unas semanas bastante malas y necesitaba desconectar un poco. Sí me gustaría hacer hincapié en que en el Senado llevamos un ritmo muy alto. Este órgano es el gran desconocido.

En la Cámara Alta, el Gobierno pasa una semana por el Congreso y otra por el Senado. El presidente del Gobierno va una vez al mes al Senado y el resto del Ejecutivo van el resto de semanas. Hay sesiones de control al Gobierno semana sí semana no. Yo, como portavoz, he preguntado, he interpelado y he debatido tanto con el presidente como con todos los ministros. Llevo cincuenta y pico leyes a cuestas que pasan por el Congreso de forma muy rápida. Luego, muchas de esas leyes se enmiendan en el Senado con más tranquilidad.

Entre las sesiones de control, las comisiones y las leyes, la verdad es que el ritmo y el volumen de trabajo es brutal. Además, hay que tener en cuenta que a partir de septiembre el trabajo se va a multiplicar al estar solo. Era necesario desconectar al menos en redes sociales de política.