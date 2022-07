La BA.5 del coronavirus pega fuerte en la Región

Se le podría llamar coronavirus fantasma. El que padecen personas infectadas, con síntomas, aunque los test no lo detecta. Es decir, un pico de falsos negativos. La variante BA.4 y, principalmente, la BA.5 de covid ha impulsado el nuevo pico de contagios en la Región. ¿El motivo? Tienen una capacidad de transmisión mucho mayor por su cantidad de mutaciones. De hecho, prácticamente la BA.5 ha desplazado a todas las demás, y «seguramente las desplace completamente y solo queden las que tienen mayor ventaja de transmisión, porque es el mecanismo biológico básico. Desplazan a las otras porque tienen más fuerza y presencia», comenta Manuel Muro, jefe de Inmunología de la Arrixaca.

Es imposible cifrar el número de contagios de esta nueva ola, pero hay evidencias de que está aquí. Se trata de variantes muy contagiosas que no se detectan con las pruebas porque los síntomas duran uno o dos días y la carga viral es baja. Además de los habituales, se pueden padecer mareos, vértigos o tener visión doble.

Como explica Muro, el covid se ha reactivado mucho por la subvariante centauro, que tampoco produce una patología más grave que la B.1 o la B.2, con las que se ha lidiado en los puntos más álgidos de la pandemia (de hecho la BA.5 deriva de la BA.2). El coronavirus ha acelerado su carrera, y es la BA.5 «la que va muy rápida», aunque si no se es paciente de riesgo lo común es pasar «dos días con tos, fiebre y una debilidad muscular fuerte», pero «el paciente se recupera bastante bien».

Lo cierto es que los expertos esperaban un repunte, pero no en pleno mes de julio, sino en octubre, porque desde las vacunaciones y los mayores contagios de ómicron han pasado entre cinco o seis meses y el nivel de anticuerpos ha bajado.

LAS CLAVES Hospitalizados Suben más del 30% La Región de Murcia tiene a 307 personas hospitalizadas por coronavirus, según el informe de este viernes, lo que supone una subida del 32% en esta última semana. Situación de los centros Sin sobrecarga En palabras de Manuel Muro, los hospitalizados van entrando y saliendo, un dato a tener en cuenta, y apenas hay 6 pacientes más en UCI respecto a la semana anterior, pero no parece que se vaya a colapsar el sistema.



La centauro es una subvariante de la BA.2 que surgió en la India en junio, indica el doctor, y ya supone el 20% de contagios allí. Como indica el médico de la Arrixaca, tiene ocho mutaciones adicionales a la ómicron y dos de ellas «son más peligrosos porque se pegan al lugar al que se tienen que pegar los anticuerpos, a la proteína del virus que deben bloquear». Esa es la razón por la que muchas de las variantes de ómicron evaden las respuestas de los anticuerpos, porque van al sitio en el que debería estar bloqueado el virus con la vacuna.

¿Cómo actuar y detectar entonces un ‘covid fantasma’? Aquí viene el problema porque, según Muro, puede aparecer enmascarada como una faringitis, por ejemplo. Además, se transmite mucho más rápido que la delta y que ómicron: «Es como si estas variantes ya llevaran un escalón subido, se han ido perfeccionando para transmitirse, aunque son más leves. No sabemos si será la BA.6, la BA.7... De momento los vulnerables deberían ponerse la mascarilla cuando entren en espacios cerrados.

«Ahora, con la variante centauro, volvemos a resurgir. Nadie sabe lo que es una subvariante ni lo que es un sublinaje, y hay mutaciones de segunda generación… está todo muy enmarañado», sentencia.

La transformación de la enfermedad: del covid-19 al covid-22

Ya hay expertos que abogan por cambiar el nombre del covid-19 por el de covid-22, porque aquella enfermedad que disparó la pandemia y los confinamientos en 2020 ya no existe como tal, «con neumonía bilateral, necesidad de respiradores… Tenemos las sucesivas variantes del covid, pero con unas patologías diferentes», indica Manuel Muro, jefe de Inmunología del hospital Virgen de la Arrixaca.

El comportamiento del coronavirus en estos momentos es distinto al de entonces. Como dice el doctor de Inmunología, la Organización Mundial de la Salud (OMS) «dice que no sabemos si hay más transmisión, aunque parece que sí que la hay, ni si produce síntomas diferentes, ni si se va a crear más de un covid con síntomas más leves. Nos movemos en un terreno en el que vamos viendo lo que pasa».

Por otro lado, aunque hay quien habla de séptima y octava ola, Muro reconoce que él no ha «salido de la sexta».

No hay nueva ola

«Una ola para mí -que realmente se llama onda- es una campana de Gauss, es decir, sube, hay un pico y vuelve a bajar. Esto no es una campana de Gauss, esto es un ascenso en el cual hay varias variantes mezcladas, sobre todo la BA.2, la BA.5 y la BA.4. Estas dos últimas están desplazando a la primera. No hay una ola homogénea de ómicron, es un repunte. Yo no creo que vaya a subir más de lo que lo está haciendo, y volverá a bajar», relata.