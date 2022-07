"Yolanda Díaz nos da ánimos para seguir cien años más"

Mientras transcribo esta entrevista, Yolanda Díaz presenta en Matadero (Madrid) su proyecto político, Sumar, que busca unir a todo lo que se encuentra a la izquierda del PSOE. El mismo objetivo se ha propuesto aquí José Luis Álvarez-Castellanos, que encabezará la lista de Izquierda Unida para las autonómicas de 2023 si no consigue la tan ansiada coalición. No lo tiene fácil este jubilado de la enseñanza desde 2017, ya que Podemos y Más País vivieron en la Región una de las fracturas más traumáticas que se recuerdan.

¿Sigue con ganas de unir a la izquierda después de lo de las andaluzas?

Espero que no tengamos los problemas que hubo en Andalucía (ríe). No solo tendríamos que inscribirnos todos a tiempo —Podemos se quedó fuera—, sino que sería bueno que llegáramos a acuerdos de manera diferente. Pretendemos que no quede nadie que compita dentro del espacio. El peor escenario para al Región sería que hubiera tres candidaturas: Más Región (con Equo, seguramente), Podemos e IU-V.

Eso intentaron en 2019 y no lo consiguieron.

Hemos aprendido de los errores cometidos. La ruptura de la dirección regional de Podemos en 2019 fue muy traumática y pueden quedar reticencias personales, pero las circunstancias nos obligan a todos, nos guste más o menos, a unir fuerzas.

Parece que IU está en medio.

Si tenemos que conciliar, conciliaremos. Nuestra idea es conseguir esa unión y, si para ello tenemos que discutir, debatir y negociar hasta la saciedad, lo haremos.

¿Está en contacto con las otras dos partes en discordia?

No contactos formales, pero tengo buena relación con Urralburu, con el que tuve un gran desencuentro en 2019, y también con María Marín y Javier Sánchez Serna, con los que he trabajado estos dos años y medio que llevan en la dirección de Podemos. Me consta que ambas partes tienen voluntad política para llegar a un acuerdo. A ver si somos capaces.

Supongo que ahora que Sumar ya se ha presentado formalmente, los contactos empezarán a ser más formales.

Hay que hacerlo ya. El proyecto de Yolanda se plantea inicialmente de cara a las generales, pero no desdeña que se vincule a las municipales y autonómicas en los municipios donde se pueda hacer. Si en Murcia no somos capaces de crear un espacio unitario, ella no vendrá a comprometerse en una campaña en la que se puedan enfrentar candidatos que integran Sumar. Tenemos que hacer trabajo previo. Por un lado, cerrar el ámbito de organizaciones políticas que formamos la izquierda transformadora. Es un proyecto inclusivo, en donde las rencillas personales quedan fuera. Por otro lado, impulsar un movimiento social, con independientes, que se implique en el proyecto con participación continua. Las ventanas de participación y de corresponsabilidad ilusionan a la gente;sin embargo, las coaliciones alcanzadas a través de acuerdos hechos entre las direcciones de los partidos, en donde uno impone condiciones al otro, no funcionan porque decepcionan a las bases, que al final no se movilizan para votar.

¿Puede ser un problema para este espacio el conflicto interno de Podemos con su grupo municipal en el Ayuntamiento de Murcia?

Prefiero no meterme en casa ajena, pero diré que estas situaciones no ayudan. Hablamos de contar con todos y no dejar excluido a nadie, ni actores políticos ni independientes. Lo veo con enorme preocupación porque Podemos tiene un bagaje político muy importante en el Ayuntamiento con dos concejales y hay que aprovechar ese capital político.

¿Hay tiempo para que Yolanda Díaz ponga freno a esta corriente en favor de la derecha que reflejan las encuestas?

La jugada de Yolanda es muy arriesgada pero creo que le puede salir porque la gente la está esperando. Yo hablo con muchos compañeros de la izquierda y se refieren a ella como la última esperanza ante esta ola que se va imponiendo. Pero, para que salga bien, no podemos cometer fallos. De nosotros, los partidos, depende cerrar acuerdos políticos y ponernos a trabajar de manera conjunta para que cada acción que hagamos transmita una corriente de energía. Hay que movilizar a la ciudadanía bajo un mismo paraguas, como pasó en el 15M, aunque se trató de un movimiento muy distinto. Tras la pandemia y la guerra de Ucrania se han arbitrado medidas que mejoran el salario y los contratos, hay ayudas para el alquiler, etc.

Pero esas medidas no parece que estén movilizando a nadie.

45.000 trabajos temporales se han transformado en fijos en los primeros seis meses del año solo en la Región de Murcia. Y el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a mucha más gente que la Renta Básica de Inserción que había en esta Comunidad. El problema es que estas medidas no se traducen en votos, pero sí que llegan. El cambio de conciencia no es automático, y menos aún cuando la derecha tiene una ofensiva ideológica montada, impulsada por la extrema derecha. Y también hay que decir que otras ayudas son boicoteadas por nuestra propia administración regional, como ha pasado con el Bono Joven del Alquiler. Ni siquiera han hecho la convocatoria cuando ya está funcionando en otras comunidades.

¿Cuándo va a visitar la Región Yolanda Díaz?

Cuando tengamos construido el espacio unitario. Antes, su equipo quiere recorrer todo el Estado antes de diciembre, pero no tenemos fechas.

Usted es militante del Partido Comunista, como Yolanda Díaz. Tener a una vicepresidenta del Gobierno de España de su partido no lo vio venir.

Nos hace mucha ilusión, pero no solo a los militantes del PCE, sino al conjunto de Izquierda Unida. No quiero hablar de penurias y sufrimientos, pero en el partido estamos hechos ya a todo (ríe). Llevamos una lucha centenaria para la transformación de la sociedad. Nuestro objetivo, y está así en nuestros estatutos, es trabajar por una sociedad de corte socialista. La gente se echa las manos a la cabeza pensando que eso es algo imposible, pero no es cierto. Esto genera una militancia y un arraigo social que en algunos casos pasa, incluso, de generación en generación. En la Región de Murcia, por ejemplo, ya llevamos dos legislaturas sin representación en la Asamblea autonómica. Estamos acostumbrados a subir y bajar, también en los ayuntamientos, pero, incluso cuando perdemos la representación, la gente sigue trabajando. Somos fuertes. Y ahora nos encontramos con dos ministros comunistas en el Gobierno y una de ellas, vicepresidenta, que impulsa medidas económicas verdaderamente de izquierdas. Esto nos da ánimos para seguir cien años más. Necesitamos poco para dar un impulso de cohete, celebramos todo lo bueno que nos pasa.