España se ha convertido en uno de los referentes mundiales en tecnologías para la generación de energías renovables, un sector en el que ostentan ventajas competitivas que no se deben desaprovechar y a la que se debe extender una nueva cultura social del consumo energético, basada en una utilización eficiente del recurso que permita satisfacer nuestras necesidades, sin perjudicar al entorno y siendo solidario con las generaciones venideras. Con el objetivo de analizar la situación actual del desarrollo de estas energías renovables en la Región de Murcia, así como los distintos retos y desafíos a los que la producción solar fotovoltaica debe hacer frente, Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica) celebró ayer en las instalaciones de La Opinión la mesa de expertos ‘Socialización de la generación fotovoltaica’, en la que se trataron temas como la producción solar fotovoltaica para pymes, el autoconsumo, las comunidades energéticas o la generación para venta a red.

La mesa de expertos, moderada por el periodista y colaborador de La Opinión Rubén Juan Serna, contó con la participación de Miguel Ángel Martínez, presidente de Anpier; Horacio Sánchez, director general de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Región de Murcia; Javier Celdrán, director regional de PwC España; y Francisco Espín, presidente de AREMUR (Asociación de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia).

El sistema eléctrico nacional, un sector históricamente monopolístico con grandes operadores energéticos, está dando continuos pasos para la socialización de la energía, y es aquí cuando Anpier hace aparición, con el objetivo de velar por la situación de los pequeños productores y solventar en la medida de lo posible sus problemas para acceder a dicho sistema. «65.000 operadores pequeños que producen energía limpia diariamente desde 2008 en toda España. En la Región de Murcia, con más de 3.000 horas de sol al año, son 12.000 las familias que se dedican a una capacidad renovable que no podemos aceptar quede en manos únicamente de los grandes operadores energéticos», afirmó Miguel Ángel Martínez, quien también añadió que «el autoconsumo es una realidad» y que ese necesario «activar las comunidades energéticas», una nueva forma de afrontar el traspaso a las energías renovables.

El presidente de Anpier también incidió durante la mesa de expertos en las dos rentabilidades inherentes a la producción solar fotovoltaica: la económica y la ética. «Sus beneficios son medioambientales (el principal activo de la fotovoltaica) y económicos, y es por ello que desde Anpier trabajamos para acercar de una manera y sencilla a la ciudadanía los beneficios del autoconsumo fotovoltaico. Además, recordó los perjuicios a los que estas 65.000 familias se han visto sometidos durante más de 14 años, sentenciando que «no habrá transición energética justa si no cerramos la injusticia sobre los pioneros de la producción fotovoltaica en España».

El director general de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Región de Murcia, por su parte, destacó el momento dulce que está atravesando la fotovoltaica en la Región de Murcia: «Somos la quinta Comunidad Autónoma en generación de potencia fotovoltaica. Sin embargo, el boom de la fotovoltaica ha generado alguna competencia desleal que hay que perseguir, y el autoconsumo colectivo, aunque está despegando, no va a la velocidad que se desea, ya que la legislación aún no se ha actualizado al respecto». Estas trabas burocráticas fueron remarcadas, al igual que la importancia de la eficiencia energética, por Horacio Sánchez, quien aunque comentó que «todos los procedimientos de la dirección general están digitalizados y puestos al alcance del ciudadano de una manera más sencilla», reconoció que «se ha generado una burocracia electrónica a la que no estamos acostumbrados». Los fondos Feder, bien utilizados, pueden suponer un avance en el desarrollo de la generación eléctrica fotovoltaica. Y es que el trabajo bien hecho empieza a notarse si atendemos a datos como que todo el consumo de electricidad domestico en la Región de Murcia es de origen renovable, aunque tan solo el 22% de la producción energética procede de la energía solar fotovoltaica, un porcentaje que se espera incrementar en los próximos años.

El cambio de era energético es una realidad, algo que señaló Javier Celdrán señalando la digitalización y la concienciación ambiental como principales pilares. También él destacó el papel de las comunidades energéticas, un concepto social y compartido del uso de la energía, y animó a la Región de Murcia a consolidarse como una de las principales referencias de la producción de energía fotovoltaica: «Si es en esta Región donde vive el sol, con más de 3.000 horas al año, debe ser el lugar con mayor desarrollo de energía fotovoltaica de España». También destacó el director regional de PwC España el término soberanía energética, «pasando de depender de empresas a tener una herramienta de la que solo dependemos de nosotros, una auténtica libertad energética».

Por último, Francisco Espín quiso alertar de las barreras con las que se encuentran aquellos que se inician en la producción de energía fotovoltaica: «Además de las infraestructuras, contamos con una Administración anticuada, de mediados del siglo XX». El presidente de la Asociación de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia concluyó afirmando que no hay ninguna duda de la rentabilidad que ofrece la fotovoltaica. «Una instalación para una vivienda se puede amortizar en 4 o 6 años. Además, gracias a las comunidades energéticas se abre un abanico de posibilidades para las familias con menos capacidades. Estamos ante una oportunidad histórica de cambiar el modelo energético», apuntó el presidente de AREMUR.

En busca de una solución pactada y justa para el maltratado sector fotovoltaico originario

Desde que Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica)se fundase en el año 2010, el objetivo ha sido claro: la defensa a ultranza de la seguridad jurídica de ciudadanos, pymes y autónomos. Anpier surgió como consecuencia de los primeros ataques normativos sufridos por los pequeños productores de energía solar fotovoltaica. Se comenzó aplicando un recorte retroactivo del 30 % durante tres años, aunque se ofreció una compensación de 5 años más de derecho de producción. A partir de ahí, estos recortes se incrementaron hasta el 35 %, pasando además a ser perpetuos, sin compensación, de la mano del nuevo Ejecutivo del Partido Popular. «12.000 familias murcianas, 65.000 en toda España, estamos sufriendo mes a mes estos recortes, además de tener que aguantar durante este tiempo un total de nueve cambios normativos retroactivos», afirma el presidente de Anpier. Este ataque, único en el mundo, de un estado hacia productores fotovoltaicos recién llegados al sector eléctrico, obtuvo como respuesta la creación de Anpier, que constantemente se encuentra en busca sinergias con asociaciones, consultoras y la propia Administración.

Las labores que desde la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica se llevan a cabo para que se llegue a una solución con el sector fotovoltaico originario son constantes. Estos consensos con el actual Ejecutivo deben pasar por la compensación de los recortes retroactivos (ascenderán a un total de 25.000 millones de euros cuando se cumplan dos décadas), a través principalmente de la extensión del periodo regulatorio, aplicándose la conocida fórmula Miguel Sebastián.

Paridad de justicia con respecto a los fondos de inversión

Uno de los principales aspectos en los que Anpier centra sus esfuerzos es el reconocimiento de sus derechos ante los estamentos judiciales pertinentes. Resulta incomprensible que los fondos de inversión, que actualmente son propietarios de un tercio del parque solar fotovoltaico construido en España, puedan contar con una herramienta, la carta de energía, que les permite proteger sus inversiones de todos estos recortes retroactivos que han afectado al sector fotovoltaico. Este diferente trato a un mismo hecho es lo que se denuncia desde Anpier, exigiendo al Ejecutivo que aplique una paridad de justicia. De hecho, las principales universidades de derecho del mundo estudian este caso de recortes retroactivos, único en el mundo, para formar a sus juristas. «Estoy absolutamente convencido de que los fondos de inversión también renunciarían a una indemnización a corto plazo a cambio de ser extensionado el periodo regulatorio, esos seis años más produciendo energía una vez concluido en derecho de retribución», concluye Miguel Ángel Martínez.