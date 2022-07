Las asociaciones LGTBI de ámbito regional ASFAGALEM, CHRYSALLIS, Colectivo GALACTYCO y No Te Prives, han enviado un escrito a Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional, instándole a exigir de manera urgente al diputado Juan José Liarte disculpas al colectivo LGTBI por el discurso LGTBIfóbico que desplegó recientemente durante el transcurso del Debate del Estado de la Región.

Según estas asociaciones, el mencionado diputado afirmó que el “movimiento LGTBI ahora incluye a los transespecie”, haciendo "mofa pública" de ello.

No es la primera vez que el colectivo se molesta con el diputado. Juan José Liarte, del Grupo Parlamentario Vox, presentó una moción en la Asamblea a finales de mayo para comenzar a sancionar a aquellas instituciones que, en su opinión, "rompan el principio de neutralidad ideológica", como por ejemplo, explicó cuando presentó la iniciativa, cuando la propia Asamblea saca la bandera arcoíris el Día Mundial contra la LGTBIfobia.

No obstante, Liarte fracasó y la moción, que pretendía penalizar a las instituciones que saquen la bandera LGTBI, recibió el voto en contra del resto de la Cámara; ni siquiera el Grupo Parlamentario Vox votó en bloque a favor, ya que Mabel Campuzano se opuso a la medida.

Para Mar Tornero, Vicepresidenta del Colectivo GALACTYCO, las palabras de Liarte en el Debate del Estado de la Región, "incitan al desprecio hacia las personas que formamos este colectivo, naturalizando esa toxicidad. Del desprecio se pasa al odio, y del odio a las agresiones. Por ello consideramos inadmisible que el Presidente de la Asamblea Regional y muchos de los diputados allí presentes consientan semejantes afirmaciones”.

El Presidente del Colectivo No te Prives, Jesús Costa, pone en cuestión la utilidad del Observatorio contra la LGTBIfobia, al estar presidido por la diputada Isabel Franco, de la que denuncia su silencio frente a este suceso. Afirma Costa que “es indignante que la Presidenta del Observatorio contra la LGTBIfobia no sea quien inicie las acciones oportunas para frenar este tipo de discursos en nuestra Asamblea Regional , y que una vez más, seamos los colectivos quienes nos ocupemos de ello. El Observatorio tiene que ser una herramienta útil precisamente para erradicar ese ideario despectivo contra las personas LGTBI que cualquiera puede soltar en nombre de la libertad de expresión. Los silencios se hacen cómplices, y la complicidad provoca abucheos públicos que luego extrañan y no gustan”.

Instan, asímismo, en su escrito dirigido a Alberto Castillo, a que en el ejercicio de sus funciones “recuerde a todos los parlamentarios de esta casa la existencia de Leyes que les obligan a mantener el decoro democrático. La libertad de expresión nunca puede ser tolerada como la vía de acceso a la humillación de colectivos vulnerables y protegidos por Ley (Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).”, y le exigen “acciones que corten de raíz estas lamentables situaciones en el momento de suceder, sin permitir, en ningún caso, menosprecios y humillaciones gratuitas, basadas en obscenas falsedades impropias de ser escuchadas en sede parlamentaria.”

Desde la Asociación ASFAGALEM, Asociación de Familias Homoparentales de la Región de Murcia, su Presidenta Adelaida Campillo pone de manifiesto que “una vez más, se ha consentido el menosprecio a nuestras familias, que recordamos están formadas por personas en igualdad de derechos, con menores a nuestro cargo que tienen que escuchar y padecer tales sandeces sin que la administración pública haga nada. Es verdaderamente frustrante que se permita hablar a la LGTBIfobia como si fuera digna de representar a la ciudadanía en nuestras instituciones”.

El comentario que comparaba la realidad trans con la inventada idea de” transespecie” del diputado Liarte ha hecho especial daño a la Asociación CHRYSALLIS, Asociación de Familias de Menores y Juventud Trans”, cuya coordinadora, Laura Pellicer, ha afirmado “se trata de ridiculizar la realidad de miles de menores trans que a día de hoy aún sufren la transfobia generalizada, violentando sus vidas innecesariamente. Como padres y madres de menores trans no podemos permitir esta agresión institucional. Exigimos tolerancia CERO a la transfobia en nuestras instituciones, e implicación real y efectiva de las mismas para erradicarla por completo de nuestra sociedad”.