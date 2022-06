López Miras toma impulso: "La legislatura no se ha perdido, queda mucho por hacer"

El Debate del Estado de la Región parece haber servido para dar un impulso al último año de mandato de López Miras. Aunque el portavoz socialista, Francisco Lucas, le dijo que «había tirado a la basura» la X Legislatura, refiriéndose a los casos de transfuguismo en la Asamblea, el presidente del Consejo de Gobierno quiso enfatizar en sus últimos momentos de intervención que el líder de la oposición se equivocaba. «La legislatura no se ha perdido. Nos hemos enfrentado a la mayor DANA de la historia de la Región y a más de dos años de una pandemia indescriptible en cuanto a dificultad en el último siglo. Queda un año y mucho por hacer y les estamos esperando», dijo dirigiéndose a la bancada socialista. «Si ustedes quieren trabajar con el Gobierno lo van a poder hacer. Tendrán mi mano tendida desde la seriedad y el rigor», aseguró.

Previamente, invitó al resto de grupos a «dejar al lado los frentismos» para que se unan al Pacto por las Infraestructuras de la Región. «Somos una isla ferroviaria. Es importante reivindicar la Alta Velocidad ya», afirmó, recordando que Conesa se comprometió a que el AVE soterrado llegaría a Murcia en el segundo semestre de 2020.

No todo su discurso fue tan conciliador. El presidente de la Comunidad se mostró molesto con los grupos de la oposición por acudir al Debate del Estado de la Región a «hablar de lo que a ellos les interesa», en lugar de referirse al «principal problema de los españoles: una inflación desorbitada y desmedida», que ayer conocíamos que supera el 10%.

«Muchos murcianos no pueden llenar el depósito de su coche», lamentó, añadiendo que «los más vulnerables lo tienen imposible para llegar a fin de mes» y «las familias no pueden pagar la luz». En 4 meses, informó, el Gobierno de España ha recaudado 4.000 millones más en impuestos debido a la inflación. «¿Por qué no proponen una medida para devolver esos beneficios a los españoles?», preguntó.

No obstante, también dedicó tiempo para responder a los asuntos que le reprochó la oposición, como el transfuguismo o la retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región. «Ustedes son los responsables de cuál es la situación de esta Asamblea», les dijo a los diputados del PSOE, Cs y Podemos, señalando que, en plena pandemia, mientras los «gobiernos a lo largo de toda España estaban centrados en cómo dar respuesta a esta situación crítica, con dos y tres mil murcianos infectándose al día, una noche se reunieron PSOE y Cs para hacer una moción de censura. Que cada uno valore si es ético o no. Yo digo que no».

Además, salió en defensa de la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, al decir que «nadie se merece que se le acose y se le insulte durante más de un año»; y les indicó a socialistas, naranjas y morados que «no humillen y no acosen a mujeres que fueron valientes y se levantaron por no seguir las órdenes del macho que vino desde Madrid».

Sobre el Estatuto de Autonomía, recordó que «no era una propuesta de máximos, pero era el mejor acuerdo al que podíamos llegar. Defendí esa reforma, pero se tiene que respetar lo que quiso la unanimidad de los diputados de la Asamblea. Están acostumbrados a que todas sus decisiones estén supeditadas a Bildu y a los separatistas catalanes, pero yo me niego», les explicó. Se refería a que el PSOE, Cs y Podemos estaban negociando con los grupos parlamentarios del Congreso la presentación de enmiendas al texto.

Después de que María Marín, portavoz morada en el hemiciclo, rechazara su Ley de Autonomía Financiera, Miras afirmó que entiende que no estén de acuerdo «porque su Gobierno ha subido más de veinte impuestos a los españoles». En este sentido, insistió en que en la Región no se van a subir impuestos: «Es más, se van a seguir bajando porque los murcianos se han ahorrado más de 1.300 millones».

Tras escuchar a Marín por la mañana negar que hubiera construido infraestructuras sanitarias, Miras le corrigió afirmando que los centros de salud de Fortuna y San Antón, en Cartagena, ya están funcionando. Además, están finalizadas las obras de Sangonera y Algezares y se han licitado los centros de salud de Caravaca de la Cruz, Corvera y del Barrio Peral de Cartagena.

A Francisco Lucas le respondió por sus críticas al Pacto por las Infraestructuras presentado el lunes y lo comparó con su contrato social presentado por la mañana, «firmado por dos personas: por él y por Vélez». Al contrario, los pactos que él presenta, indicó, los firma «toda la sociedad» menos Lucas y Vélez. Puntualizó que un pacto como el de las infraestructuras, firmado «con todos los representantes de la sociedad civil, puede recibir todos los calificativos menos el de vergonzoso», como fue descrito horas antes. «¿Están todos equivocados?», preguntó.