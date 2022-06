El discurso de ayer de López Miras no contenía, según ha criticado esta mañana el Grupo Parlamentario Socialistas, "ni una palabra de autocrítica". Su portavoz, Francisco Lucas, ha asegurado que "la inmensa mayoría de murcianos no vemos la Región que nos pintó", por lo que se ha propuesto hablarle de la "Región real" y para plantearle soluciones.

En este sentido, ha ofrecido a los ciudadanos de la Región de Murcia un "contrato social" basado en siete ejes: combatir la pobreza y la desigualdad; rescatar la sanidad; rescatar la educación, las políticas de igualdad y la cultura; recuperar el Mar Menor y la sostenibilidad ambiental, regenerar la democracia, las instituciones públicas y recuperar la confianza en la política y los políticos; transitar hacia una economía resiliente capaz de generar empleo de calidad y salarios dignos; y poner en valor la fortaleza y capacidad de los jóvenes, llamados a ser protagonistas del cambio.

Sobre el Pacto por las Infraestructuras anunciado el lunes por el Gobierno regional, Lucas lamentó que se incluyeran proyectos "que prometieron hace diez años y siguen sin ejecutarse", como son la autovía del Norte, la autovía Lorca-Caravaca, la finalización de la autovía Santomera-San Javier o el desdoblamiento de la carretera Mazarrón-Puerto de Mazarrón. "Su firma no vale nada. Lo que usted firma es papel mojado", sentenció.

Durante su comparecencia, el diputado socialista aprovechó para recordar al presidente del Ejecutivo murciano que "fue designado a dedo por Pedro Antonio Sánchez", para añadir que "ahora vuelve a ser designado desde Madrid", en referencia a la decisión de Génova de que Patricia Fernández no debía presentarse al congreso del PP. "¿No le da vergüenza que su partido no se haya atrevido a realizar unas primarias porque no se fía de que usted las pueda ganar?", le preguntó.

Acusó al presidente regional de haber promovido el fracaso de la reforma del Estatuto de Autonomía, en opinión del PSOE, por "anteponer los intereses de la extrema derecha a los de la Región". Al hilo, le acusó de haber "corrompido el poder" y las instituciones, y se dirigió a él para indicarle que "tiene el triste honor de ser el único presidente tránsfuga de la historia de nuestra democracia. Ha tirado a la basura la X legislatura".