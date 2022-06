Jesús Cintora: "Murcia arrastra lastres de corrupción, contaminación, transfuguismo e impunidad"

«Hay poderes fácticos que trabajan para mandar más que los mandatarios elegidos por el pueblo». Sobre ellos, precisamente, habla el periodista Jesús Cintora en su último libro, No quieren que lo sepas, que presenta hoy en Murcia.

Hizo periodismo por los programas de información deportiva. ¿Qué piensa ahora del periodismo deportivo?

Vaya por delante que no soy amigo ni protegido de Florentino Pérez. En mis orígenes sí influyó que mi hermano mayor siguiera mucho el periodismo deportivo o que la radio estuviera puesta todo el día en casa o en el camión con mi padre. El más determinante para ser periodista fue un maestro de la EGB, que me envió artículos al periódico provincial y el primero iba sobre Fermín Cacho, atleta de mi pueblo. Luego tuve la suerte de tener de cerca la sobriedad y el rigor de gente como Gabilondo, pero también el buen rollo o la fiesta que era Carrusel Deportivo, con Paco, Pepe o Lama. Intenté aprender de todos. Es un periodismo del que también aprendí y aprendo. Hoy, en el periodismo deportivo hay bueno, malo y regular, como en todo.

¿Y del político, al que ha dedicado más tiempo?

Creo en un periodismo que se atreve a contar, sin cortapisas, el gran número de casos de corrupción que hay en Murcia, la contaminación en el Mar Menor y sus porqués, la especulación inmobiliaria, cómo se hundieron entidades financieras, los pelotazos, los caciquismos o el conformismo que solo nos lleva a la impunidad de tanto abuso. El libro que presento va de esa voracidad de los poderosos. Puede llamarlo periodismo político, pero yo lo llamo simplemente periodismo.

"Hay quien piensa más en medrar que en contarle a ciudadano lo que ocurre"

Habla en su libro de la política de matar al mensajero. La ha sufrido en sus propias carnes. ¿Lo asume como gajes del oficio?

No. Es un ataque a la libertad de expresión y a la democracia que se silencie a periodistas por contar lo que pasa. Y se aparta al periodista y se priva al ciudadano de programas que seguía porque le contaban lo que pasaba de forma rigurosa, plural, clara y natural.

¿Qué cree que molestaba más al poder de los temas que trataba en su último programa?

A algunos les molestaba simplemente que yo estuviera. No querían esa competencia que les superó ampliamente con Las Mañanas de Cuatro. Por lo demás, yo no cuento las cosas para molestar. Las cuento porque ocurren. Si hay un rey con dinero oculto en el extranjero debe contarse. La anomalía es no contarlo o pasar de puntillas. Pero hay quien piensa más en medrar que en contarle a ciudadano lo que ocurre.

¿De dónde salen los tertulianos de los programas informativos, algunos que vienen de medios muy ideológicos pero con poco calado social? ¿Hay mucha presión por parte de los partidos para colocar a alguien de su cuerda?

En mi caso, siempre he querido que estén los mejores, sin ningún interés secundario. De hecho, en Las Mañanas de Cuatro o Las cosas claras buena parte del éxito estuvo en tener olfato o valentía para fichar a colaboradores. Algunos, menos o nada conocidos entonces. Y hubo otra gente más conocida que vino, pero incluso hubo vetos desde la competencia en la etapa de TVE: a algunos tertulianos les dejaban ir a otros programas de la pública, pero no al de Cintora. Qué cosas, ¿verdad? Decisiones desde la competencia... En cuanto a los partidos, si por algunos hubiera sido, gente como Sánchez, Iglesias o Casado no habrían estado mucho en Las Mañanas de Cuatro, precisamente.

"Me han hecho grandes putadas, pero no menos que otras que he visto y hay que seguir"

¿Le dejarán volver? ¿Algún nuevo proyecto a la vista?

Soy joven y pienso siempre en proyectos futuros. Mientras haya salud, así será. Al final, todos estamos de paso. He dicho todos. Yo me dedico a hacer programas de televisión y radio desde los veinte años y en eso seguiré. En proyectos grandes o más humildes, porque es mi oficio, mis estudios y mi experiencia laboral. Eso no me lo quita nadie. A mí han hecho grandes putadas, pero no menos que otras que he visto a mi alrededor desde muy pequeño y hay que seguir.

¿Quién manda más en España: el presidente del Gobierno o el de Iberdrola?

El presidente tiene una mayoría parlamentaria para mandar más que el presidente de una eléctrica. No es ya que mande más, es que tiene la responsabilidad de mandar más. Y debe defender el interés general con eficacia. Ojo, que mi libro va mucho de eso y llevo mucho tiempo diciéndolo: hay poderes fácticos que trabajan para mandar más que los mandatarios elegidos por el pueblo. Los dirigentes públicos tienen la obligación de que este mundo no se rija por una cotización en bolsa o una cuenta de resultados y sus influencias, sino por la mayor justicia social.

¿Qué significó para usted la moción de censura de Murcia? ¿Se esperaba que pudiera tener esas consecuencias en el resto de España?

En un vistazo general, Murcia arrastra lastres de corrupción, clientelismo, pelotazos, contaminación, transfuguismo e impunidad. Eso está ahí y se puede documentar. Con la moción, muchos pensaron que hay un poder establecido, con ramificaciones variopintas, que mostró su peso de forma aplastante.

Vamos camino de los 30 años de PP en la Región de Murcia. ¿Debemos preocuparnos?

Yo creo que la alternancia de poder en una democracia puede ser sana. Y me vale para un signo político y otro. En Murcia se ve claramente lo que cuento en el libro de los poderes anclados y establecidos, con lazos judiciales que conducen a la impunidad, los hundimientos de la banca que financiaron pelotazos y que pagamos todos o el deterioro de los servicios públicos en favor de intereses privados.

Sabe que aquí Vox tiene un buen caladero de votos. ¿Cree que el suflé de la extrema derecha ha llegado al máximo?

Más que hacer pronósticos, me gusta analizar el presente. Por ejemplo, Vox y Abascal acaban de decir que tumbar el derecho al aborto es una buena noticia, como ha ocurrido en Estados Unidos. También se oponen hasta a pequeños gestos de la administración con el colectivo LGTBI en la semana del Orgullo, como hemos visto en Murcia. Hay grupos de interés, lobbies, que explican determinados postulados y uno es el económico, otro también el ultracatólico... Por cierto, vacunarse colándose es pecado. Dígaselo al obispo, nombrado hijo predilecto.

"Vacunarse colándose es pecado. Dígaselo al obispo, nombrado hijo predilecto"

Cree que el silencio informativo a Vox por parte de los medios, como pide un sector de la población, puede estar motivado?

Vox es un partido con representación parlamentaria. Ni los medios deben vetar a Vox, ni Vox debe vetar a periodistas. Hay que informar. Y de todo. Ni vetar ni proteger. Con otros partidos nuevos se ha sido más insistente para contar hasta bulos.

Dedica bastantes páginas a la Corona en su libro. ¿Aguantarían los Borbones donde están si el pueblo supiera todo lo que no se sabe?

Escribí 'No quieren que lo sepas', entre otras cosas, para que la gente conozca los privilegios de Juan Carlos de Borbón, con una cobertura judicial, tributaria, política y mediática inaceptable en democracia. Por más que sigan queriendo que miremos para otro lado. Ese trato de favor explica otros muchos tratos de favor que soportamos en España. No al capitalismo de amiguetes, al clientelismo o al servilismo y sí a la regeneración, a avanzar y no a estancarse o retroceder.