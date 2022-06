"En dos o tres años ganará más un cocinero formado que un ingeniero"

La vida profesional de Manuel Álvarez (Torre Pacheco, 1985) no ha dejado de obtener éxitos. Defensor de la formación especializada, su paso por la FP en Cartagena le llevó a cursar dos grados medios de Panadería y Pastelería y otro de Cocina, sumado a un grado superior en Restauración. Desde joven empezó a lograr puestos de responsabilidad en cocinas y bajo la tutela de grandes chefs. Ahora dirige La Tapeoteca, con sus dos locales en Murcia, y el restaurante Vive Roda en Los Alcázares.

¿Por qué la cocina?

Porque mis padres tienen una empresa de catering para comedores escolares. Cuando me quise formar me enganché a la escuela de hostelería de Cartagena. Me fue muy bien, estuve muy contento, conforme más iba conociendo la materia más me iba gustando e interesando.

¿Hay tanta demanda de estudios en Hostelería?

Hay falta de profesionales en todos los sectores, pero en la hostelería siempre se necesita gente y es muy necesario estar formado para empezar una vida laboral. La formación es necesaria desde el minuto uno. Pero me doy cuenta que en profesiones como la construcción, el transporte o la restauración no quiere trabajar nadie, son empleos duros y manuales. Cuesta encontrar buena formación y se pierde la vocación; al final este trabajo se está dejando como sectores de paso. Muchos trabajan en la hostelería mientras estudian y cuando terminan se marchan. Yo digo que en dos o tres años un cocinero formado ganará más que un ingeniero.

¿Se impulsa lo suficiente la formación en este campo?

En todos los sectores se lucha por la formación dentro del sector. Las escuelas de hostelería no tienen la capacidad para la demanda que hay. En un curso que di en la escuela de La Flota, dio la casualidad que solo el 10% se quería dedicar a ser hostelero, mientras que los demás asistían porque necesitaban puntos para una bolsa de trabajo o para la docencia. Esto resta espacio en los centros para que entre gente que quiere formarse de verdad.

¿Aumentando la formación se vería reforzada la profesión?

Totalmente. La formación es totalmente necesaria. Estudié cinco años, pero si hubiera podido habría estudiado más tiempo. Cuando comencé compaginaba trabajo y estudios y es algo que vi muy necesario. Viví en Mallorca, Córdoba, Irlanda, Alemania o Inglaterra y me he dado cuenta de que trabajando a un gran nivel aprendes mucho. Sin embargo, se necesita una base y esa base te la va a dar la escuela de hostelería o la formación profesional que elijas.

La precariedad en la hostelería ha estado en el centro del debate.

No todo el mundo lo hace igual. Nosotros apostamos por la formación dentro de nuestro sector. Vienen chicos muy jóvenes, un poco perdidos, que no saben a qué se van a dedicar. Desde el primer momento que entran estamos una semana formándolos exclusivamente para que puedan trabajar en nuestro establecimiento y que el cliente se lleve la mejor experiencia posible. Están contratados las horas que echen: los días de formación se pagan y si están 40 horas se pagan 40 horas. Intentamos que nadie eche más de 40. Los salarios están por encima de convenio con dos días libres. El que menos cobra está en 1.300 euros brutos. Tenemos 35 trabajadores.