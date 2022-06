El área metropolitana de transporte de Murcia quiere sumar más adeptos

El Gobierno regional ha propuesto a los ayuntamientos de los alrededores de Murcia que se unan a su plan de renovación del transporte público para la creación de un área metropolitana, según informó este viernes el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga.

Para abordar este asunto, Díez de Revenga había convocado a los representantes de los ayuntamientos de Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel, Ceutí, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Molina de Segura, Murcia y Santomera, aunque finalmente no han asistido los de Archena, Ceutí y la capital.

En declaraciones a los medios antes de celebrarse el encuentro, el consejero explicó que el hecho de que la población haya crecido «más allá de los límites administrativos» obliga a que las «distintas administraciones» se tengan que coordinar para que los servicios de transporte funcionen de una manera efectiva.

En este sentido, el plan de transporte, del que se podrían llegar a beneficiar alrededor de 672.000 ciudadanos, se encuentra en proceso de admisión de los ayuntamientos que quieran formar parte de él.

De ellos, «prácticamente todos» han expresado sus intenciones de sumarse de forma «verbal», haciéndolo además de por escrito los de Alcantarilla, Santomera, Beniel, Las Torres de Cotillas y Molina de Segura, según explicó Díez de Revenga.

Por el momento, el desarrollo del área metropolitana se encuentra en sus primeros pasos, por lo que no se conocen muchos datos de cómo será llevado a cabo el proyecto.

Sin embargo, el consejero planteó la posibilidad de que entre los transportes públicos utilizados se encuentren los autobuses, el tranvía, los trenes de cercanías y servicios de taxi.

De igual forma, aunque no se conocen bien los detalles del plan, Díez de Revenga añadió que, acorde a la legislación, la Comunidad financiará los servicios interurbanos, mientras que los ayuntamientos se encargarán de los trayectos urbanos, aunque consideró que es «precipitado» para hablar de presupuestos.

Desde el momento en que queden definidos los participantes del convenio, en «un año o año y medio» podrían estar en funcionamiento las nuevas rutas de buses, que son el servicio de más fácil aplicación, y a la espera de incorporar el resto de ellos en un futuro, según ha concluido el consejero.

Fructuoso cumple su promesa

Finalmente, tal y como estaba previsto, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia no asistió al acto organizado por la Comunidad. «Es un paripé y no podemos compartir una foto con todos aquellos que discriminan a los vecinos de Murcia, especialmente a los que residen en pedanías», señaló el pasado jueves la concejala de Movilidad Sostenible, Carmen Fructuoso, que recordó que el Ayuntamiento ha asumido más de ocho millones de euros que competen a la Comunidad «para que los vecinos de pedanías no se queden sin autobús».

«Nos choca bastante que el consejero de Fomento invite al alcalde de Murcia para la presentación de este protocolo cuando niega a los murcianos la financiación para el servicio de autobús de este municipio», sostuvo Fructuoso, que espera que el Gobierno regional «recapacite y vuelva a financiar este servicio a pedanías».