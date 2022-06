El primer fin de semana del verano no tendrá nada que ver con los últimos que dejó la recién acabada primavera. Aunque los próximos días no serán especialmente frescos, nada tendrán que ver con los que dejó atrás la ola de calor. También las noches serán más agradables que las pasadas, ya que no se superarán los 20 grados de mínima.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados para este jueves, con vientos de componente oeste flojos, aumentando a suroeste en el litoral por la tarde. Las máximas no superarán los 32 grados en la Región, mientras que las mínimas rondarán los 18 en Murcia y Yecla; 16 en Lorca; 21 en Cartagena; y 12 en Caravaca de la Cruz. En cuanto al viernes, las temperaturas se mantendrán sin cambios, salvo en Murcia, donde subirán un par de grados, hasta marcar 34ºC. Respecto a las mínimas, en Yecla bajarán 4 grados, hasta situarse en 14, como en Caravaca. En Murcia y Cartagena rondarán los 19-20 grados y en Lorca marcarán 17ºC. El cielo continuará poco nuboso o despejado. Noches más frescas durante el fin de semana Acostumbrados a no ver bajar el termómetro de los 20ºC en muchas partes de la Región durante la noche en las últimas fechas, el fin de semana llegará acompañado de temperaturas más frescas con las que poder conciliar mejor el sueño, según la previsión de la Aemet. El sábado el cielo continuará en la tónica de los días anteriores: poco nuboso o despejado. Además, soplarán vientos variables en el interior, y de suroeste en el litoral. Las mínimas marcarán 17ºC en Lorca y Murcia, 20 en Cartagena y14 en Yecla y Caravaca de la Cruz. Las máximas rondarán en toda la Región los 34 grados. Salvo en la ciudad portuaria, donde no superarán los 27ºC. El domingo dará otro respiro al mercurio, ya que las máximas no pasarán de 30ºC, salvo en Caravaca, donde se alcanzarán los 32 grados. Las mínimas harán que en en la ciudad del Noroeste y Yecla los termómetros lleguen a marcar 13-14 grados. En Lorca, 16; en Murcia no bajarán de 17 grados; y en Cartagena se mantendrán estables en 20 grados. El cielo se mantendrá, al igual que los días previos, despejado o con poca nubosidad. La próxima semana arrancará sin cambios notables, con máximas que rondarán los 32-34 grados y cielos despejados o con poca nubosidad en toda la Región.