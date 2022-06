La mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía ha pillado al resto de partidos a contrapié. Las predicciones apuntaban que Vox, por ejemplo, podría superar los 20 escaños, obtener un resultado similar al de Castilla y León y, por qué no, entrar en el gobierno de la Junta. No ha sido así: la candidatura de Macarena Olona se queda en 14 diputados. Dos más, eso sí, que en las elecciones de 2018.

José Ángel Antelo, presidente de Vox en la Región de Murcia, se agarra a este dato: "Vox ha vuelto a crecer y el sanchismo sigue perdiendo", declara el líder del partido. Según él, son datos no extrapolables a la Región, "como tampoco lo son los de las elecciones en Castilla y León, Madrid o Cataluña". Hace una salvedad: Almería. Allí, su partido ha obtenido el 21% del voto y se ha situado como tercera fuerza, por detrás de PP (45%) y PSOE (22%). "Es la provincia con más similitudes con la Región, por el déficit que han dejado los grandes partidos y por la importancia de la agricultura". Vox intenta recolocarse en Andalucía como "vigilante" del PP para no caer en la irrelevancia Sobre si los comicios andaluces dejan a Vox con un sabor agridulce, Antelo afirma que se presentaron "para presidir la Junta". "Respetamos el voto de los andaluces -continúa-. Tenemos la mano tendida para las cosas buenas para Andalucía y seremos contundentes contra esos abrazos que se dan el PP y el PSOE con sus chiringuitos, que llevan años manteniendo".