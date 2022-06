La Región de Murcia sigue en alerta meteorológica por altas temperaturas, una circunstancia que se va a prolongar durante el fin de semana. Los cielos despejados y el calor van a invitar a los murcianos a refrescarse en la playa este sábado y domingo, días en los que los termómetros volverán a rondar los 40 grados en la zona centro y alcanzarán los 35 grados en el litoral.

Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de fenómenos meteorológicos adversos por altas temperaturas en la Región de Murcia, por lo que mantiene el aviso de nivel amarillo, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias en un comunicado.

Las altas temperaturas que pueden alcanzar los 38 grados centígrados en las comarcas de Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. El inicio del episodio esta previsto para las 16.00 horas y su finalización a las 21.00 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología emite para mañana jueves y el próximo viernes, avisos AMARILLOS por altas temperaturas en la #RegiondeMurcia



🌡MAÑANA JUEVES 38°C

🌡PASADO MAÑANA VIERNES 39°C, alcanzando puntualmente los 40°C https://t.co/2nr8vg5ntq pic.twitter.com/JoKb5YUpUa — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) 15 de junio de 2022

Para mañana viernes, 17 de junio, informa de altas temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados en las comarcas de la Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Pudiendo alcanzar puntualmente los 40 grados. El inicio del episodio esta previsto para las 16.00 horas y su finalización a las 21.00 horas.

Durante el sábado persistirá el aviso amarillo por calor en la zona interior, por temperaturas máximas de 38 grados que pueden a llegar a los 40ºC. Será en la costa murciana donde el 18 de junio se produzca un repunte importante: los termómetros llegarán a alcanzar los 34-35 grados en zonas del litoral como Cartagena y Águilas.

El domingo se producirá un suave descenso generalizado de temperaturas en toda la Región, más pronunciado en la costa, que vovlerá a estar por debajo de los 30 grados. Una bajada de las máximas que se pronlongará a principios de la semana que viene. Aunque seguirá apretando el calor, la Aemet espera que sea menos acusado.

Nivel "muy alto" de UVI en Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido durante las horas centrales de este jueves el nivel 10 --muy alto-- de índice de radiación ultravioleta (UVI) para la Región de Murcia.

Sin embargo, el índice volverá a subir este viernes, hasta las 12.00 horas, a nivel 11, extremadamente alto, según la previsión facilitada por la Aemet.

Cabe recordar que el índice UVI mide la intensidad de los rayos solares que llegan a la superficie terrestre en cada longitud de onda y su acción dañina sobre el hombre.

Riesgo "extremo" de incendio forestal

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto para este jueves, 16 de junio, sigue siendo extremo en toda la Región de Murcia, excepto en el litoral este, donde es muy alto, según la predicción realizada por la Agencia Estatal de Meteorología.

¡Buenos días!

⚠️El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la @AEMET_Esp para hoy jueves sigue siendo 🔴EXTREMO🔴 en casi toda la #RegióndeMurcia.



▶️ https://t.co/h1ovqaY5ty pic.twitter.com/oOxPOtze4n — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) 16 de junio de 2022

Por ello, la dirección del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar fuego, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

En concreto, pide no hacer fuego; no arrojar colillas ni cerillas y no dejar basura; y recuerda que si se ve humo o fuego, debe llamarse inmediatamente al '1-1-2'.