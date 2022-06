El sindicato Anpe ha compartido un decálogo para unas oposiciones con éxito de cara al primer examen de la convocatoria para maestros que se realiza el próximo sábado 18 de junio y al que se presentarán 10.305 personas para optar a una de las 905 plazas convocadas.

A continuación, los consejos de Anpe para el día de antes y el día del examen para llegar a la prueba a pleno rendimiento.

Qué hacer el día de antes

1. Por la mañana; repasa un tema del que tengas la ‘corazonada’ que te puede salir. A mediodía; intenta descansar (una siesta, …), si es posible. Por la tarde; sal a despejarte con tu familia, amigos o pareja (un helado, una película, paseo, etc.) y por la noche; intenta irte pronto a dormir.

2. Mantén una actitud positiva. Tú puedes, #ESTEañoSÍqueSÍ. No dejes que te lastimen los pensamientos negativos.

Qué hacer el día del examen

3. No llegues tarde a la sede del tribunal, intenta estar en el lugar con una antelación mínima de 30 minutos porque el aparcamiento se satura y puede haber imprevistos de última hora. Recuerda, este año, el acto de presentación empieza a las 07:00 horas de la mañana, novedad.

4. Deja el móvil y relojes inteligentes fuera. Está prohibido entrar con ellos al aula, novedad.

5. No olvides el DNI.

6. Escucha atentamente las instrucciones del presidente del tribunal antes de cada prueba; quien indicará cómo rellenar la cabecera del examen, si se puede usar borrador o no, cómo se tacha si te equivocas, si se puede usar un folio en sucio y cómo solicitarlo, qué objetos puedes tener encima de la mesa, cómo dirigirte hacia algún miembro del tribunal, etc. Y, ante la duda, pregunta para tenerlo todo claro. No tengas miedo a preguntar, te juegas mucho. Antes de entrar al examen del sábado, si tienes alguna duda, busca a los delegados de ANPE… estaremos cerca para ayudarte.

7. Lee bien y detenidamente los supuestos prácticos (parte A), como mínimo 2 o 3 veces, sin prisa para darle el enfoque correcto, acorde con las instrucciones que pidan en el supuesto práctico. Si fuera necesario, haz un borrador. Aunque pienses que es perder el tiempo, es importante hacer un buen planteamiento previo. Si tienes dudas, pregunta con educación y tranquilidad.

8. Antes de abordar el tema escrito (parte B), pide un folio y haz un esquema en sucio (5-10 minutos) y escribe las ideas que te vayan viniendo a la cabeza de cada apartado. Una vez organizadas, empieza. No te olvides de hacer un índice, introducción, conclusión y bibliografía.

9. Recuerda relacionar, siempre que puedas, tu tema con el currículo y con otros temas del mismo bloque. Esto denota un buen conocimiento de todo el temario.

10. Revisa la ortografía. Es aconsejable dejar 10 minutos para revisar el examen y comprobar que no hay errores ortográficos, uso incorrecto de tildes, preposiciones, etc. ¡Ganaras puntos!