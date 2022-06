López Miras apuesta por un PP "unido" ante la posible candidatura de Patricia Fernández

La Junta Directiva del Partido Popular se reúne mañana por la tarde en su sede para convocar el congreso regional del que deberá salir el nuevo presidente de la formación. Es seguro que Fernando López Miras aspira a revalidar el cargo, pero la sombra de la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, lleva meses sobrevolando la sede de los populares, en la calle González Adalid de Murcia.

Tal y como publicó este periódico el domingo, el aparato nacional está presionando a Fernández para que no presente su candidatura, dejando vía libre a López Miras para continuar dirigiendo el partido en la Región. De esta forma, creen en Madrid, sale fortalecido el mensaje de unidad de Feijóo.

En un acto en la sede de la Croem, el presidente de la Comunidad se ha referido a la reunión de este miércoles de la Junta Directiva del PP, afirmando que sería "ideal" que el congreso se celebrara "antes del verano", por lo que podría tener lugar durante la primera quincena de julio. "Por prudencia y por respeto, me gustaría informarles de todo mañana", insistió Miras.

Preguntado directamente por la posible candidatura de Patricia Fernández, el líder de los populares ha dicho que "debe haber un Partido Popular fuerte, unido y que dé respuestas a los problemas que tiene la Región de Murcia y sus ciudadanos", deslizando la idea de que una única candidatura sería lo más recomendable para el PP. "Yo no puedo valorar lo que se escribe o lo que se deja de escribir", remarcó.

Si Patricia Fernández desoyera las indicaciones del aparato y diera un paso al frente tras la convocatoria del congreso, no estaría sola. Pesos pesados como Ramón Luis Valcárcel se ha posicionado abiertamente a su favor y una parte importante de los jóvenes del partido (Nuevas Generaciones) también la prefieren a ella. No obstante, los críticos son conscientes de lo complejo de luchar contra el aparato, controlado por Miras. Más aún, cuando desde la dirección nacional, el mensaje para Fernández es así de claro: "Habrá congreso regional del PP murciano si no te presentas; si te presentas, no habrá congreso".

Retraso de la reunión En un primer momento, la reunión de la Junta Directiva se iba a celebrar ayer, lunes. Sin embargo, finalmente se retrasó al miércoles porque no la convocaron a tiempo.

Por otra parte, y sobre un posible cambio de Gobierno en San Esteban antes de 2023, aseguró que "a día de hoy" no lo contempla. "Lo valoraremos de aquí a final de la legislatura".