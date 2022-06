Hamza Baya: "Todos somos personas y venimos a luchar por nuestros sueños"

Para una mayoría de los menores extranjeros no acompañados que quieren alcanzar Europa, procedentes del norte de África y de la zona centro del continente africano, el verdadero golpe de realidad comienza cuando se ven solos en un país desconocido, sin conocer el idioma, sin dinero y sin documentación. En ese momento comienza un arduo y coordinado trabajo para ofrecerles lo que necesiten: desde formación educativa hasta optar a integrarse en una sociedad que, en ocasiones, les da la espalda y les mira con recelo.

En la Región de Murcia está la labor que realizan distintas asociaciones, oenegés y la propia Comunidad a través de los programas de inclusión social que permiten acoger y tutelar a centenares de niños migrantes menores todos los años. Al cumplir la mayoría de edad, también les ayudan a conseguir una vivienda y un trabajo para poder hacer su vida aquí.

«Cuando eres menor de edad todo va bien, pero cuando cumples los 18 es cuando empieza toda la realidad: es como madurar de un día a otro». Es el testimonio de Hamza Baya, un joven marroquí de veinte años que actualmente vive y trabaja en Murcia.

Su historia, como la de cualquier niño que opta por cruzar de un país a otro en busca de una nueva vida, no ha sido fácil. En 2017, a sus 15 años, consiguió llegar a Melilla y fue internado en un centro de menores: «No sabía ni una palabra en español. Ahí empezó mi nueva vida, fui aprendiendo poco a poco el idioma y me formé en varios cursos de hostelería y de Formación Profesional Básica en mecánica de coches».

Pero allí, en la ciudad melillense, descubrió cuál era su verdadera pasión. A través de la Asociación NANA -conformada por jóvenes que viven en los centros de acogida de Melilla, separados de sus familias y esperando una oportunidad para tener una vida mejor- se introdujo en el mundo del teatro.

Tras diversas actuaciones por Melilla y por parte de la Península, les llegó su gran oportunidad: participar en el programa de televisión Got Talent. Allí lograron emocionar al jurado y al público con su mensaje: «Somos buenas personas, aunque hayamos nacido en otro país».

Una vez llegada la mayoría de edad, es el momento de buscar una casa y buscar un trabajo, en caso de tener papeles. Hamza consiguió un permiso de residencia de seis meses para lograr este objetivo, pero en la ciudad autónoma no tuvo toda la suerte que necesitaba. «En Melilla es más difícil encontrar trabajo simplemente por ser un mena, no se nos da facilidades para trabajar», lamenta.

«Todos somos personas y venimos a luchar por nuestros sueños. Muchas veces en las redes sociales o en la propia vida se ponen etiquetas de que los menores extranjeros no acompañados, ‘menas’, son ladrones. No es así. Hay gente mala en todos los sitios, esto no significa que ser marroquí o ser de color negro suponga ser mala persona», defiende el joven.

Así, tuvo que abandonar Melilla y probar suerte en la Región de Murcia. En febrero de 2020 llegó a nuestra Comunidad: «Me hablaron de que aquí podía tener más suerte». Pasó por el centro Accem de Cartagena apenas unas semanas antes de que estallase la pandemia del coronavirus. Tras la covid, estuvo en Cepaim sin poder trabajar por la covid y también probó suerte en Torre Pacheco. Llegó a trabajar en el campo «para sobrevivir» porque «el sueño de ser actor estaba a un lado y mi vida al otro». Por suerte, la situación ha cambiado y Hamza ha encontrado un hogar donde poder vivir. Desde hace un año sirve como camarero a los clientes que acuden a diario a la pizzería La Pierotti X, situada en el antiguo karting de la capital del Segura.