José María Tots, experto en economía circular y exdirector de la Agencia de Residuos de Cataluña, advierte de que la solución al Mar Menor hace necesaria la adopción de medidas «impopulares» y de inversiones costosas. «Si hay una actividad humana que está provocando la pérdida de un valor, continuar haciéndolo es muy peligroso. Es inmoral y una falta de respeto a futuras generaciones y a la gente que ahora vive allí. Si una actividad se tiene que adaptar o limitar, lo tendremos que hacer. Los políticos deben ser conscientes de que deben tomar decisiones impopulares y no fáciles».

El ex alto cargo que ha expuesto a los ingenieros técnicos industriales las principales novedades de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados sostiene que repartir culpas entre las distintas administraciones «solo alimenta el escándalo y el populismo barato. Hay que ponerse de acuerdo y emprender una acción conjunta evitando el politiqueo y el vuelo corto ante las próximas municipales. Mande quien mande, tarde o temprano tendrán que ponerse de acuerdo para proteger esto que nos da la vida, el medio ambiente. Ya no hay tiempo para las lamentaciones».

Advierte de que ya «no se puede seguir agravando el problema. Hay que buscar decisiones que afecten lo mínimo a las personas. Eso requiere mucho diálogo con los actores, con el Gobierno, con las organizaciones agrarias y con las con las cooperativas para ver qué soluciones hay para no cargárnoslo todo. Decirle a un agricultor que tiene que producir esto o que le limitas aquello no es fácil ni popular. No es fácil. Hay que determinar cuál es la causa y decidir qué limitaciones se ponen», defiende.

Por otra parte, explicó que la ley en vigor desde abril crea un registro nacional de suelos contaminados que, además, se tendrán que inscribir en el Registro de la Propiedad. La Administración será la encargada de la inscripción. «Así, cuando una persona quiera comprar un terreno se podrá asegurar de que no compra una parcela con un pasivo imprevisto, que después se lo va a encontrar por sorpresa».

A su juicio, «la gran asignatura pendiente en España es la inspección y el control».