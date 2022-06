La tasa de la basura podrá llegar a los 150 euros con la nueva ley

La tasa que cobran los ayuntamientos por la recogida de la basura puede duplicarse e incluso llegar a alcanzar los 150 euros en algunos municipios con la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, según los cálculos del exdirector de la Agencia de Residuos de Cataluña, Josep María Tost, que esta tarde interviene en una jornada organizada por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Murcia. Tost recuerda que los ayuntamientos estarán obligados a pagar un impuesto de 40 euros por cada tonelada de basura que depositen en los vertederos a partir del 1 de enero de 2023 y que serán sancionados por la UE si no reciclan parte de los residuos, convirtiendo los desechos procedentes de la comida en compost y abonos.

El experto en economía circular defiende que la subida no es excesiva si se tiene en cuenta el coste del reciclaje. Recuerda que «cada murciano genera 500 kilos de residuos al año, lo que supone una media de 2.000 kilos por familia», y apunta que hay que comparar la repercusión en el recibo con «el precio de un cubata», que en su pueblo, Riudecanyes (Tarragona) «cuesta seis euros», o con el de la entrada a un partido de fútbol.

Calcula que esos momentos la tasa que paga cada familia por la recogida de basura ronda en torno a los 50 o 60 euros, pero según sus estimaciones, costará más del doble con el nuevo impuesto.

La ley da de plazo hasta el 30 de junio para que los municipios de más de 5.000 habitantes empiecen a separar los biorresiduos, es decir, los restos orgánicos de origen animal o vegetal, de los demás desechos que se generan en los hogares y en las empresas mediante el uso del contenedor marrón. Las poblaciones con menos de 5.000 habitantes tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023.

Josep María Tost considera «escandaloso» el retraso de España en el tratamiento de la basura orgánica y recuerda que, «en teoría, en 2020 teníamos que reciclar el 50% de nuestros residuos, pero debemos estar al 30%. Que España no haga nada en materia de residuos es escandaloso. Por eso Europa ha advertido de que hay que ponerse las pilas; de lo contrario, habrá sanciones. Y en 2030 debería reciclarse el 60% de la basura».

Recordó igualmente que «por primera vez» se ha establecido un impuesto sobre la basura sin reciclar que va a los vertederos. «Cada tonelada que un municipio lleve al vertedero puede costarle 40 euros, así que será necesario que los ayuntamientos se pongan las pilas, faciliten más contenedores a pie de calle e inicien campañas de concienciación. El principal problema de la basura es que si no somos conscientes de los que supone, no vamos a cambiar. Tenemos que explicarle al ciudadano y a los alcaldes para qué sirve reciclar. No es capricho. Si cada persona genera 500 kilos de basura al año, la sociedad no lo aguanta», asegura.

La Federación de Municipios y Provincias debate la ley en San Javier El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, interviene hoy en San Javier en una jornada organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) bajo el título ‘Las Entidades Locales ante la nueva normativa de residuos’, en la que se abordarán los cambios introducidos por la nueva ley. También intervendrán la subdirectora de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Margarita Ruiz Saiz-Aja; la alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada; la concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, Margarita Cobos Sánchez; y el teniente de alcalde responsable del Área de Acción Ambiental del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, Joaquín Bartolomé Capdevila, entre otros.

Explica que «España está a la cola en el reciclaje de la basura» y ocupa el puesto número 14 entre los países de la UE, pero tampoco ha asumido aún que debe reducir el consumo de envases. «Lo primero es generar menos residuos, hacer una compra proactiva. Hoy en día podemos ir con nuestro táper para comprar el jamón, la carne y el pescado. Esto es un pequeño gesto, pero ahorra muchos envases».

Por otra parte, recuerda que ya se ha establecido un impuesto de 45 céntimos por kilo de plástico para los envases de un solo uso, lo que hace que «el fabricante ya se lo piense» y busque alternativas. «Yo he visto cabezas de ajo peladas y plátanos pelados envueltos en plástico. Creo que no pasa nada por comprar un ajo y pelarlo en casa».

Añade que al separar los residuos orgánicos en el cubo marrón, que deberá incorporarse junto con los otros cuatro existentes en este momento, «permitirá transformar los restos de comida, que no son los más peligrosos, pero suponen en torno al 35% o 40% de la basura del ciudadano de Murcia. Si conseguimos que estos residuos se conviertan en compost, evitamos la generación del metano en los vertederos, que es más peligroso que el CO2».