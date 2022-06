Fuensanta Albarracín: "Cuando digo que soy promotora en igualdad me creo enemigos"

EquidadEs es una asociación con vocación nacional y apartidista, formada por profesionales de igualdad, personas que poseen una titulación oficial que les capacita para elaborar, por ejemplo, los planes de igualdad en las empresas y para ofrecer formación. Pese al auge de este movimiento no encuentran trabajo. La presidenta de esta asociación, Fuensanta Albarracín, tiene claro el motivo: el intrusismo.

¿Por qué surge EquidadEs?

Cuando has estudiado una especialidad y te has convertido en una profesional de la igualdad y tienes un título oficial compruebas que la salida al mercado no es tan fácil, porque las entidades y las empresas no conocen ni reconocen esta profesión. Están acostumbrados a que cualquier persona sea la encargada del tema de la igualdad.

¿Hablamos de intrusismo aquí? ¿Tiene algún ejemplo?

Te voy a poner un ejemplo personal. Yo fui a una entidad muy conocida a nivel nacional e internacional con mi currículo para el tema de la igualdad para ver si podía trabajar allí algún día. La señora que me atendió me dijo que ese título no existía, que si existiese no me serviría para nada, (palabras literales). Me preguntó qué estudios universitarios tenía y respondí que técnica documentalista, de archivo y bibliotecaria, he estudiado Documentación en la Universidad de Murcia. Al escuchar esto la señora me aseguró que nunca podría trabajar en igualdad, a pesar de que tengo un título de promotora en igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La señora que me atendió me dijo que para dedicarse a eso tenía que estudiar para trabajadora social, psicóloga u orientadora laboral… Y ya poco más que me humilló, porque me dijo que si quería se promotora me fuese al Cortes Inglés a trabajar allí... de promotora de un producto, supongo.

"Muchas entidades y empresas no reconocen nuestra profesión y nuestra salida laboral no es fácil

Su caso no es único.

Entre varios compañeros nos dimos cuenta y nos preguntamos por lo que estaba ocurriendo. Cómo era posible que me hicieran sentir como una intrusa por dejar tu currículo y tener un título. Es más, junto con otros compañeros, hemos asistido a jornadas relacionadas, sobre todo, con la prevención de violencia de género… Lo más curioso es que te das cuenta de que la gente que te está hablando tampoco son profesionales de igualdad, son lo que ha habido siempre, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales… que no tienen la base teórica y práctica especializada que se requiere en el área de igualdad.

¿Qué puede hacer su asociación para revertir esta situación?

Una de las primeras cosas que queremos hacer es ganar visibilidad, que la ciudadanía, el tejido empresarial y social sepa que existe una profesión, que tiene una titulación y un mínimo de horas, que cualquiera no puede estar dando formación, porque se están haciendo planes de igualdad que están mal hechos, por no usar otra palabra.

¿La formación que se está dando en este campo es también deficiente?

Tengo compañeros que me comentan que han recibido cursos de acoso laboral en los que le han dicho que no puedan llamar ‘guapa’ a una mujer… Se está dando una imagen de la igualdad que no se corresponde con la realidad, están polarizando la sociedad.

"Uno de nuestros objetivos es colegiarnos, pero para eso necesitamos ser muchos más

¿Se controlan los planes de igualdad de alguna manera?

No, no hay control. Nosotros hemos visto planes de igualdad que están mal hechos. No sigo que todo estén mal, obviamente, pero algunos sí. El control es que algún día llegue una inspección conformada por profesionales de igualdad y lo revisen. Muchas empresas tienen su plan de igualdad guardado en un cajón para cumplir con la legalidad y ya está.

¿A qué se refiere cuando habla de polarización de la sociedad?

Cuando yo le digo a alguien que soy promotora de igualdad me creo enemigos. La igualdad no va en contra del hombre, y hay muchas mujeres que no apoyan el tema de la igualdad, o el feminismo porque lo tienen asociado a las feminazis, cuando no tiene nada que ver. Y esto ocurre porque nadie se lo está tomando en serio, para empezar ni los políticos, porque la igualdad no da dinero y si lo aprovechan en algún momento es porque les viene bien para sus objetivos políticos.

¿Qué objetivo tenéis ante este panorama?

Nosotros y nosotras quisiéramos colegiarnos, pero para eso necesitamos ser muchos más. Por eso queremos darnos a conocer, porque necesitamos gente, que trabaje con nosotros. Lo que hemos conseguido, con la creación de esta asociación, con los cinco que somos es un gran trabajo, y necesitamos apoyo sobre todo para desarrollar los proyectos que tenemos en mente.

¿Cuénteme alguno de esos proyectos?

Uno de los que más ilusión me hace es sacar adelante un programa de radio. Queremos también organizar charlas, conferencias, con profesionales en igualdad. Obviamente también queremos tener acceso a subvenciones y ayudas para poder hacer formaciones en colegios, en empresas...