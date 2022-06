La CHS advierte que algunas concesiones de aguas podrían recortarse por los caudales ecológicos

Los caudales ecológicos fijados por la Confederación Hidrográfica del Segura pueden conllevar el próximo ciclo hidrológico un recorte a las concesiones de agua para regadío o abastecimiento urbano. El organismo de cuenca advierte de que «es bien posible» que al implantar estos volúmenes mínimos sobre varias masas de agua de la demarcación, esto acabe derivando en «afecciones a los usuarios» que cuentan con las autorizaciones.

La Confederación señala en su plan de cuenca hasta 2027 que el «notorio uso intensivo del recurso de agua en la demarcación del Segura» deriva de las «muy numerosas» concesiones «que han sido otorgadas para permitir» dicho empleo del agua, así como el largo tiempo que tienen permitido los usuarios ese uso, «que en muchos casos se extiende hasta el año 2060».

En una importante parte de los casos, añade, «incluso la normativa contempla la renovación automática del aprovechamiento, aunque se puedan introducir las oportunas modificaciones en el título habilitante».

Cada caso concreto se deberá estudiar «pues la casuística» es muy diversa. El organismo detalla que las principales afecciones se derivarán de los caudales mínimos, aunque también procederán de los máximos y de limitaciones en las tasas de cambio y pueden producirse en un uso consuntivo o en uno no consuntivo.

«En algunos casos estas afecciones serán limitadas y podrán ser aceptadas por los usuarios dentro del proceso de concertación, con lo que no existirá problema alguno», explica. En otros casos, «aquellos usos caracterizados por una demanda determinada, como el riego, el abastecimiento, etc., sufrirán una afección de cierta entidad, pudiendo originarse una disminución de mayor o menor cuantía en la garantía de satisfacción de dicha demanda. En estas situaciones, la imposición de caudales ecológicos no compatibles con el uso preexistente originará una afección al reducir el volumen de agua aprovechado».