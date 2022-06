Preguntas. Ya estamos en junio. Algunos tenemos la suerte de poder irnos a pasar el verano fuera de la ciudad, donde tanto calor hace, y acercarnos al mar. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar en los pueblos que rodean al Mar Menor?, ¿se podrá estar allí?, ¿nos podremos bañar?, ¿habrán quitado de las orillas las toneladas de algas podridas y ya no olerá fatal?, ¿habrán fumigado para los mosquitos?, ¿nos perdonarán los ayuntamientos el IBI ante el panorama desastroso de la laguna? Preguntas y más preguntas de gentes que amamos esos lugares y que ahora los vemos destrozados por la mala gestión de unos y de otros.

Problema vecinal.

Un vecino a otro, en las afueras de Murcia ciudad: ‘Oye, ¿es tuyo el pollo ese que nos despierta todas las mañanas, cuando apenas ha amanecido, con el kikirikí? El otro sonríe y afirma con la cabeza. ‘Pues, si lo quieres tener, opéralo de las cuerdas vocales y déjalo mudo, o mejor, prepara un arroz con él y nos lo comemos juntos. Es que bastante he madrugado yo toda mi vida antes de jubilarme, para que ahora me suene otra vez el despertador’.

Inflación.

Y siguen subiendo los precios. Es tremendo escuchar a la gente a la hora de pagar en los puestos de la plaza o incluso en los supermercados. Y cómo buscan los establecimientos donde los productos son más baratos. El jueves había una cola tremenda en una gasolinera. Parece ser que los martes y los jueves esa marca rebaja algo los precios de los carburantes. Y los conductores no dudaban en esperar el tiempo que fuese. Alguien dijo que se podía ahorrar hasta 10 euros por llenar el depósito haciéndolo allí y en estos días. ‘Y 10 euros son 10 euros’, añadió otro.

Apúntamelo, que eso es cosa mía.

Como saben, el paro ha bajado bastante este mes. Ha resultado gracioso escuchar a los políticos de los distintos partidos analizar esta noticia. Los de un lado diciendo que qué buenos somos, que hemos conseguido lo más difícil del mundo, bajar de los tres millones de parados. Los del otro, o bien apuntándose que ha sido por ellos, que gobiernan aquí o allá, por más que sus posibilidades de crear empleo sean nulas, o diciendo que sí, que se alegran de la noticia, pero que las cifras están manipuladas, maquilladas y manoseadas. Muchos de ellos son así, y entienden su profesión en la Política de esta manera.

Inmigrantes.

Y, hablando del paro, parece ser que es materialmente imposible encontrar españoles que quieran trabajar en el campo. En Andalucía, la producción de fresa, arándanos y demás, está siendo recogida por manos africanas en su absoluta mayoría. Por cierto, muchos de estos trabajadores inmigrantes viven en unas condiciones espantosas, en chabolas y tiendas de campaña situadas en cualquier lugar del campo, sin ninguna atención o servicio por parte de las autoridades. Cuando por la tarde vuelven muertos de cansancio del trabajo en los invernaderos, donde llegan a 45 grados estos días, han de ponerse a cocinar en un infernillo y a tratar de ducharse con una regadera. Muchos son de Marruecos, pero también los hay de Ghana, de Mali, de Argelia, etc. Leo en un periódico que algunos guisan para cenar un corazón de ternera con salsa de cebolla y especias. .

Tiempos viejos.

Comentando lo anterior con unos amigos, uno de ellos, un hombre mayor, dice: ‘Ahora es difícil verlos, pero yo recuerdo perfectamente cuando esos corazones estaban sobre el mostrador de las carnicerías – se les veía enormes, rojos y sangrantes- y la gente los compraba, fundamentalmente porque eran proteínas baratas’.

El colmo ya.

Un hombre a otros dos, en la terraza de un bar: ‘Oye, el Moreno Bonilla ese, que me cae bien hasta a mí’.

Cine

Esta semana he visto la película de Luchino Visconti El gatopardo, en la tele. Es de 1963 y dura más de tres horas, o sea que se podría considerar una ‘miniserie’. Y qué buena es. Imposible mejorar la ambientación o el trabajo de los actores. Burt Lancaster está genial y Claudia Cardinale ya no puede ser más guapa. Además, es la primera vez que veo en Metascore una calificación de 100 a una película. Y, encima, refleja muy bien la mentalidad de la época, tanto en la clase alta como en la gente sencilla. Se dicen cosas inteligentes, incluso. No ha envejecido nada. A mí me ha gustado más que cuando la estrenaron, le he sacado más partido, quizás porque entonces era un jovenzuelo inexperto.