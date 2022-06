40 años del Estatuto de Autonomía: la Región perdió su tren hacia el futuro

La semana que viene a los murcianos les esperan galas de celebración de los 40 años del Estatuto de Autonomía, que permite que la Región pueda legislar sus propias normas con independencia al resto de comunidades. Una aniversario redondo que, sin embargo, este año llega con tiranteces entre los diferentes grupos políticos.

A mediados de 2021 parecía que la reforma del Estatuto iba por buen camino. Tras aprobarse por unanimidad en la Asamblea Regional durante la pasada legislatura, solo faltaba su trámite en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, durante el proceso de enmiendas, algo hizo crac.

La limitación de mandatos presidenciales a dos no gustaba al PP, cuyo líder tiene interés en presentarse a un tercer mandato. A los grupos parlamentarios de Cs y Vox, integrados por diputados expulsados, tampoco les gustaban las enmiendas contra el transfuguismo propuestas por los naranjas. Tampoco estaban todos de acuerdo en blindar el Mar Menor o en hacer periódicamente consultas a los ciudadanos sobre la organización territorial. El caso es que, mediante una maniobra sin precedentes en la cámara murciana, la mayoría que sustenta al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, tras la moción de censura reformó el reglamento de la propia cámara para otorgarse el poder de paralizar el trámite parlamentario del Estatuto en el Congreso y devolverlo a la Asamblea.

Ahora será el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra sobre si aquella maniobra es o no es legal. Mientras tanto, feliz 40 cumpleaños.

¿HAY ALGO QUE CELEBRAR?

«En estos cuarenta años la Región ha cambiado, es más moderna, hemos avanzado un disparate», asegura Joaquín Segado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional. «Estaba a la cola del crecimiento y ahora es de las que más crece y donde más trabajo hay», insiste.

En este punto coincide con el portavoz socialista, Francisco Lucas, que afirma que «la Región está mejor que hace 40 años», aunque el dirigente subraya la necesidad de reformar el texto «porque volvemos a estar estancados tras 27 años de gobiernos del Partido Popular».

"Nuestra sociedad poco tiene que ver con la del 82, necesitamos avanzar en derechos" María Marín - Podemos

En la misma línea se manifiesta María Marín, portavoz de Podemos: «El Estatuto fue un avance en derechos para la ciudadanía de la Región de Murcia. Pero lo cierto es que, después de 40 años, el estado de la Región está un poco intoxicado y revuelto, como el propio Mar Menor». Para la diputada morada «hay carencia de nuevas ideas y proyectos por parte del Gobierno, que funciona por inercia y por intereses personales y partidistas».

También se vislumbra cierta crítica en las palabras de Ciudadanos hacia el modelo autonómico. «Como liberal que cree firmemente en la igualdad de todos los españoles, nunca justificaré los privilegios que el bipartidismo ha otorgado a unas comunidades respecto a otras, con fines puramente partidistas», señala la diputada Ana Martínez Vidal. Es consciente de que «el Estatuto es una norma que pone en valor nuestras diferencias y particularidades como territorio, pero también la igualdad y la defensa de la unidad de España. No se entiende a la Región de Murcia sin España como única nación».

FIESTA DESCAFEINADA

Si algo tienen claro en el Partido Popular es que no se van a echar la culpa de que la reforma no culminara. «Que no se aprobara tiene que provocar una reflexión a los que, saltándose los consensos previos, intentaron modificar el Estatuto por la puerta de atrás. La reforma del Estatuto salió por consenso de la Asamblea y se presentaron enmiendas para modificar el texto con el apoyo de partidos ajenos a la Región, socios habituales del Gobierno de España y del PSOE. Quisieron modificarla allí con los votos que aquí no tienen», dice Segado.

"Nos volveremos a sentar si hay compromiso claro de que, lo que aquí se aprueba, no se modifica en Madrid" Joaquín Segado - PP

A nadie sorprenderá que en la oposición la versión sea otra. «López Miras se saltó las normas y las reglas de la democracia», afirma Lucas. El PSOE presentó un recurso de amparo «precisamente porque la reforma es necesaria». Por el contrario, considera que la devolución del Estatuto «provoca un retraso de la modernización de las instituciones y de los hombres y mujeres de la Región».

Desde Podemos, María Marín lamenta lo sucedido porque «había una posibilidad de mejorar el Estatuto, adaptándolo a la realidad, que es muy diferente a la del 82». En su opinión, las enmiendas que se presentaron durante el último trimestre de 2021 «responden a un clamor social, como blindar nuestros ecosistemas o escuchar las necesidades de diferentes territorios». Subraya también las que tenían como objetivo luchar contra la corrupción y el transfuguismo. «No es casualidad que dos expresidentes de esta Región hayan sido imputados y tampoco podemos decir tras la moción de censura que tengamos un Gobierno transparente». Es por eso que, «necesitamos avanzar en derechos», defiende.

"Esta legislatura ha sido sin duda la más negra de la historia de nuestra democracia" Ana Martínez Vidal - Cs

Su compañera en el Grupo Mixto, Martínez Vidal, coincide en que el 40 aniversario del Estatuto «se ha visto empañado por la total ausencia de democracia en la Asamblea, por la compra de voluntades y por el transfuguismo», ya que «las instituciones de la Región no representan lo que en 2019 votaron los ciudadanos y nos gobierna un partido que no ganó las elecciones con el apoyo de unas personas que manejan las instituciones a su antojo con fines puramente personales. Esta legislatura ha sido sin duda la más negra de la historia de nuestra democracia», sentencia.

VOX, UNA PIEDRA EN EL CAMINO

Para entender lo que puede pasar más adelante, con permiso del Tribunal Constitucional, hay que hablar del ‘malo’ de la película: Vox. No es que reniegue de la reforma del Estatuto. Tampoco que rechace el texto original. Es que quiere acabar con la propia autonomía. Evidentemente, este partido no estará en los actos de conmemoración. «No hay nada que celebrar. La Región de Murcia pasó a ser una región de segunda o de tercera, infrafinanciada por todos los partidos y sin poco peso electoral por culpa de la autonomía», afirma José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox.

"No hay nada que celebrar, pasamos a ser una región de segunda o de tercera con la autonomía" José Ángel Antelo - Vox

Puestos a celebrar el Día de la Región, además, aboga por hacerlo el 2 de febrero, «que es cuando se reconquista la Taifa de Murcia».

Antelo es muy vehemente a la hora de culpar a la autonomía de haber empobrecido a la Región. «Creemos en las provincias, no en este armatoste creado por el PP y el PSOE. La solución para Vox es «devolver competencias al Gobierno de la Nación» al entender que la Región de Murcia «no es sostenible económicamente, con una deuda impagable» después de que el PP haya «endeudado a nuestros nietos y bisnietos»: debemos más de 11.000 millones para una población de millón y medio».

Es necesario hablar de Vox porque el próximo intento de reformar el Estatuto difícilmente será en la próxima legislatura con un Grupo Parlamentario Vox que, según todas las encuestas, doblaría la representación que sacó en 2019. Con ese poder, qué posibilidades habría ante un partido que asegura que «es una buena noticia que no saliera la reforma», y añade: «Pero aún quedan muchas leyes que derogar. Cuando Vox llegue, en 15 minutos acabaremos con todas las políticas del socialismo azulón».

Poco tiempo quedaría para eso si se cumplen las previsiones. El PP recuerda que dijo, «desde el minuto uno, que estamos por la labor de sentarnos a negociar para que salga la modificación del Estatuto que se estuvo negociando durante tres legislaturas». Segado no deja lugar a la duda: «No tenemos inconvenientes en volver a sentarnos, pero que exista el compromiso claro que, lo que aquí se aprueba, no volverá a modificarse en Madrid. No vale guardarse el as en la manga de modificar en el Congreso un texto que nada tiene que ver con Murcia», afirma refiriéndose a partidos como ERC o Bildu.

"El próximo intento para reformar el Estatuto solo podrá abordarse si el PSOE tiene la mayoría suficiente" Francisco Lucas - PSOE

El PSOE sabe no tiene en mente esa posibilidad, ya que, para empezar, da la legislatura por «agotada» por culpa del PP. «Los grupos políticos ya no representan a la ciudadanía. La reforma habrá que hacerla en la próxima legislatura, pero solo podrá abordarse si el PSOE tiene la mayoría suficiente. Vox no cree en las autonomías y eso es peligroso para todos».

«Que un partido de extrema derecha entre en el Gobierno regional, o que presida nuestra Región, es la peor noticia para un liberal —habla Martínez Vidal—, y supondría una involución y un retroceso en los derechos sociales conseguidos durante décadas. Vox es puro marketing, rascas y solo hay eslóganes vacíos detrás. Pero no solucionará el que la Región de Murcia esté a la cola de todos los ‘rankings’ a nivel nacional». Por su puesto, «tampoco hará nada por reformar el Estatuto».

No obstante, la diputada de Cs mantiene que «la incoherencia de Vox hará que se disuelva como un azucarillo» porque «un partido que está en contra de las autonomías y, sin embargo, pretende presidir nuestra Comunidad, no durará más de una legislatura».

Al hilo, añade la representante de Podemos, María Marín: «Es curioso que Vox no quiera las autonomías cuando sus políticos viven de ellas».

Alberto Castillo: "Esta fiesta siempre ha pasado sin pena ni gloria; a los murcianos nos falta conciencia de autonomía"

El 9 de junio nunca ha sido un gran día festivo para los murcianos. Así lo reconoce el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo. «La fiesta de la autonomía ha pasado siempre sin pena ni gloria; quizá es porque no tenemos conciencia de autonomía. En Andalucía se vive de una forma muy distinta», afirma.

Para él, esto sucede porque «esta ha sido siempre tierra de paso, con influencia de mil pueblos. El murciano se siente, ante todo, español. Un verdadero sentimiento nacionalista murciano no existe».

La consecuencia es que el propio Estatuto de Autonomía, de la que emanan todas las leyes con sello murciano, «no termina de cuajar» en la gente. «La vida parlamentaria de la Región no llega. Es un denominador común en toda España pero, sobre todo, ocurre en las comunidades más pequeñas, como la nuestra. Tenemos que intentar llegar más a los ciudadanos».

Pese a que no verá llegar la reforma del Estatuto, Castillo está convencido de que, «como cualquier norma, habrá que intentar actualizarla, pero eso será labor de quien presida la cámara la próxima legislatura» (ríe). Y, por supuesto, «dependerá del panorama de la cámara, que parece que viene complicado...».