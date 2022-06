¿Cómo consigue Tranvía de Murcia garantizar el buen servicio al tiempo que se reduce considerablemente el consumo energético?

La razón de ser de Tranvía de Murcia se resume en ‘responsabilidad social en estado puro’. Nuestro objetivo es proporcionar el servicio de movilidad más eficiente (en tiempo, con regularidad, económico y confortable) a las personas que viajan con nosotros, así como contribuir en la mejora de la calidad medioambiental en nuestro área de servicio de la ciudad, reportando así a toda la sociedad el beneficio de este medio de transporte colectivo.

Desde el comienzo del servicio asumimos la necesidad de medir el cumplimiento de los objetivos. Porque lo que no se mide no se puede gestionar, y lo que no se gestiona no se puede mejorar.

Cada año nos examinamos con una entidad certificadora acreditada sobre estas dos cuestiones: calidad y mejora del servicio junto con el respeto y cuidado del medio ambiente.

Como muestra del buen hacer en la gestión de la eficiencia podemos felicitarnos de ser a día de hoy una empresa considerada prácticamente de emisión 0, puesto que toda la energía eléctrica que consumimos proviene de fuentes renovables, tanto la suministrada como la producida por nuestra planta fotovoltaica.

¿Cuáles son las medidas en las que trabaja actualmente Tranvía de Murcia en materia de eficiencia energética?

Acabamos de cumplir 11 años de servicio. Durante el primer año fuimos adaptando todos los parámetros de operación y mantenimiento para dar el mejor servicio de transporte, y a continuación comenzamos a mejorar la eficiencia energética, ya que así no solo contribuimos en el beneficio de las personas que viajan con nosotros, sino que mejoramos la calidad del medio ambiente urbano, que repercute favorablemente en el conjunto de la sociedad.

El primer reto en eficiencia energética lo logramos con la formación continua de nuestro personal de mantenimiento en talleres y cocheras, así como el personal de conducción, cuyo desempeño se refleja en una conducción segura, confortable y más eficiente, reduciendo de esta forma el consumo de energía sin afectar al tiempo de desplazamiento, que es el factor más valorado en el transporte público.

Gracias a todas estas medidas, junto con la ejecución de una instalación fotovoltaica de 120 kW en cubierta de Talleres y Cocheras, que produce un 5% aproximadamente de la energía consumida, hemos conseguido ahorros energéticos de más del 25%.

¿Cómo se implica la ciudadanía en este nuevo modelo de movilidad sostenible?

Lo que más se valora de nuestro modo de transporte, como reflejan las encuestas, es la frecuencia del servicio, la regularidad, la puntualidad y el tiempo de desplazamiento, que al circular por plataforma reservada se ajusta exactamente a la información publicada. Lo que más demandan es la ampliación del Tranvía a distintos distritos urbanos de nuestra ciudad, permitiendo así la llegada de un transporte público eficiente y con capacidad. Nuestros usuarios nos valoran de forma excelente el compromiso medioambiental de la organización. Todo esto convierte al tranvía en una alternativa sostenible, atractiva y útil, además de económica, frente al uso del vehículo privado.

Lo que nos traslada la ciudadanía es la necesidad de ejecutar las infraestructuras, algunas ya planificadas en el PMUS (Plan de Movilidad Urbano Sostenible) vigente, especialmente la ampliación del tranvía en el centro urbano, llegando en primer lugar a la estación del Carmen.

Los cambios de hábito exigen un esfuerzo a la ciudadanía, pero las alternativas ofrecidas por las administraciones públicas deben ser también asequibles para las necesidades individuales de desplazamiento. De no ser así, por más esfuerzo que se exija al ciudadano sería inviable la transición del vehículo particular al transporte público.

¿Confía en que el tranvía llegue a El Palmar en 2027?

El primer paso que se debe dar de forma inminente es la ampliación de la actual línea 1 hasta la Estación del Carmen. Es una infraestructura necesaria y urgente, tanto para lograr el objetivo de la Zona de Bajas Emisiones, que debería estar implantada en 2023, como para dar servicio a los viajeros del AVE que comenzarán en breve a llegar a la capital. Es un objetivo del actual equipo de Gobierno, el cual tiene el compromiso del Gobierno de España, para lograr los fondos y construir dicha infraestructura, pues se trata de un proyecto maduro, necesario y cuya viabilidad está sobradamente justificada desde hace casi diez años.

La segunda línea, entre la Estación del Carmen y el Palmar, es un compromiso anunciado la semana pasada por el alcalde. Entiendo que próximamente se podrá licitar el Estudio de Viabilidad y el Anteproyecto correspondiente, de forma que sí pueda cumplirse el plazo comprometido de tener en marcha el tranvía a El Palmar en 2027.

¿Qué le diría a aquellos que creen que el nuevo Plan de Movilidad, en el que el tranvía tiene un papel protagonista, supondría un colapso en el tráfico de toda la ciudad de Murcia?

Lo primero que les diría es que la movilidad no es tan intuitiva como pueda parecer. Les diría que confíen en los técnicos competentes en ingeniería de tráfico y transporte, y en sus estudios de demanda con los que se puede anticipar cómo cambiarían los hábitos de movilidad de las personas si se les ofrecen alternativas adecuadas, útiles y atractivas para sus desplazamientos habituales.

Lo que está claro es que si se acaba ejecutando el sistema de transporte que necesita el área metropolitana de la capital murciana, el tráfico rodado va a disminuir y muchas personas pasarán al transporte público, por lo que no se producirá un colapso de tráfico.