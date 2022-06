España está a la cabeza en el ranking europeo en tratamientos de fertilidad. Entre los principales motivos se encuentran las restricciones legislativas que existen en muchos países, como es el caso de la donación de óvulos, una técnica que no está permitida en muchas localizaciones de Europa.

El 9,5% de los nacimientos en España son fruto de la reproducción asistida

El mismo caso sucede en cuanto a tratamientos a parejas de mujeres o mujeres sin pareja. En este aspecto, podemos decir que más de la mitad de los países europeos prohíbe el acceso a la reproducción asistida a parejas de mujeres homosexuales y a casi un tercio a mujeres sin pareja. En España, el 9,5% de los nacimientos es fruto de la reproducción asistida, según los últimos datos ofrecidos por la Sociedad Española de Fertilidad y el Ministerio de Sanidad, a través del Registro Nacional de Actividad – Registro SEF. En otros países como Italia, Reino Unido o Portugal, este porcentaje se encuentra en torno al 3%.

Y en esta especialidad, Next Fertility se presenta como una de las principales clínicas del país. Como clínica de reproducción asistida, Next Fertility ayuda a personas que no pueden concebir a cumplir su proyecto de familia buscando siempre el confort, el bienestar y la satisfacción del cliente.

El objetivo de Next Fertility es acompañar y apoyar a las pacientes desde la primera visita hasta la última

Lo que diferencia a Next Fertility del resto de marcas es la prioridad por poner al paciente en el centro de todo, cada paciente es único. No es fácil pasar por un proceso de reproducción, por eso, su objetivo es acompañar y apoyar a las pacientes cuidando al máximo la atención que reciben desde la primera visita hasta la última. Este valor se ve reflejado en la estrategia de crecimiento de las clínicas, que, para poder mantener la calidad asistencial, adquieren sólo clínicas de tamaño medio con el fin de poder atender a menos pacientes con la mayor calidad posible.

Otros valores de la marca son la transparencia, la honestidad y la eficiencia. Una de las premisas es no hacer perder ni tiempo ni dinero a las pacientes, sin pruebas diagnósticas innecesarias que supongan un sobrecoste. Por ello, ofrecen únicamente tratamientos que tengan mayores posibilidades de éxito.

Next Fertility es la división de reproducción asistida de Next Clinics, un grupo europeo de salud y diagnóstico respaldado por el fondo de inversión Oaktree con sede en Alemania y presencia en varios países europeos. Tras unos años de expansión, en 2021 han focalizado en la integración de las distintas clínicas bajo una nueva marca, Next Fertility, con la que abordan una nueva forma de hacer reproducción asistida, innovadora y con una nueva generación de pacientes millennials. Actualmente el grupo está presente en 7 países y dispone de 8 laboratorios, 20 clínicas y 1.000 trabajadores en toda Europa. En España, Next Fertility dispone de 3 clínicas en Murcia, Sevilla y Valencia (y otra de próxima apertura antes de verano), además del mayor banco de semen de España en Granada y cuenta con un total de 105 trabajadores.

Democratización de la reproducción asistida

La reproducción asistida ha evolucionado mucho en España en la última década. Se ha democratizado, por así decirlo, el acceso a la tecnología en los laboratorios, la educación y formación especializada. La consecuencia es una casi estandarización en los resultados clínicos entre centros de reproducción, que era lo que marcaba precisamente la diferencia en los inicios del sector.

Hoy en día, la verdadera diferencia entre centros reside en la calidad asistencial que recibe el paciente y en el uso de tecnologías de temprana implantación para mejorar la seguridad, así como la utilización de nuevas prácticas en el campo de la genética para garantizar el nacimiento de un bebé sano. Es aquí donde reside la propuesta de valor de Next Fertility.

Actualmente Next Fertility está desarrollando sistemas de inteligencia artificial aplicada al uso de marcadores genéticos para personalizar la estimulación ovárica, en un futuro inmediato. Algunos ejemplos de lo que actualmente ofrecen en sus centros son el uso de incubadoras avanzadas con cultivo continuo, el diagnóstico genético preimplantacional, el screening genético de enfermedades hereditarias recesivas, los protocolos de doble estimulación para mujeres con baja respuesta ovárica, además de todos los tratamientos tradicionales.

Aunque en España nacieron en el año 2019, 37.428 bebés gracias a la reproducción asistida, el número de tratamientos totales ha descendido (cerca de 150.000 fecundaciones in vitro y 32.000 inseminaciones artificiales), siendo los registros más bajos desde 2014. La razón se encuentra en los avances y mejoras en las técnicas en medicina reproductiva, de manera que con menos tratamientos/ciclos se está logrando que nazcan más niños.

Las repercusiones emocionales del proceso Todo el camino desde la aceptación de que se necesita ayuda externa para concebir un hijo hasta la espera del test de embarazo es emocionalmente intenso y el éxito del tratamiento tiene una carga psicológica importante. Todo el personal de Next Fertility es consciente de ello y se ha formado para afrontar los principales argumentos de forma clara y transparente, es por eso que para las pacientes que lo requieran la clínica pone a disposición un servicio profesional de acompañamiento psicológico durante todo el proceso.

A quiénes ayuda Next Fertility

El mayor porcentaje de pacientes que van a la clínica Next Fertility son parejas nacionales de entre 35 y 45 años de edad con dificultades para lograr un embarazo y que buscan una alternativa a los tratamientos del sistema público de salud.

Otro grupo importante son las pacientes de otros países europeos como Italia, Holanda, Francia, Bélgica y Alemania que han agotado las posibilidades de tratamiento en su país o simplemente la legislación no se lo permite y deciden venir a España para realizar un tratamiento.

Next Clinics posee también el principal banco de semen de España (CEIFER)

Y, por último, numerosas madres solteras y parejas de mujeres que acuden al centro de reproducción asistida por la necesidad de gametos masculinos y no por tener una condición de infertilidad previa. En ese caso es importante destacar que Next Clinics posee también el principal banco de semen de España (CEIFER) que trabaja con la mayoría de centros públicos y privados del país, y también dispone de laboratorios de genética propios (Next Lab) que permiten garantizar un screening genético muy avanzado en el caso de donación de semen u ovocitos.

