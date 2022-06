La nueva generación de clínicas de reproducción asistida Next Fertility llega a España con el objetivo de «cumplir el sueño de muchas personas de crear una familia», según afirma el CEO Adriano Carbone. El grupo europeo especializado en reproducción asistida y laboratorios diagnósticos tiene más de veinte años de experiencia en el sector y pretende convertirse en un referente en el país, ante el incremento de la demanda de servicios relacionados con la fertilidad.

Su aterrizaje en España se ha iniciado con el lanzamiento de tres clínicas que ya están a pleno rendimiento en Murcia, Valencia y Sevilla, en las que cuentan con un total de 105 trabajadores y una inversión realizada hasta la fecha de 28 millones de euros. Además barajan aperturas en otras localidades de España antes de que finalice 2022.

Next Fertility pertenece al grupo internacional Next Clinics, que, en apenas unos años, se ha convertido en uno de los mayores grupos de reproducción asistida y de diagnósticos clínicos de Europa, contando ya con 20 clínicas, 8 laboratorios y más de mil trabajadores repartidos por 7 países. El objetivo estratégico del grupo es crear una red europea de instalaciones clínicas innovadoras con laboratorios especializados en reproducción asistida y genética, cuyo diferencial sea la calidad asistencial al paciente.

El CEO de la compañía asegura que «la innovación forma parte de nuestro ADN, la tecnología es clave en la optimización del servicio, por eso nuestros centros cuentan con el equipamiento más avanzado y eso repercute positivamente en nuestros resultados clínicos». Las clínicas disponen de incubadoras Time-Lapse, una tecnología que permite ver el desarrollo de los embriones en tiempo real y transferirlos cuando presentan mayores probabilidades de implantación mejorando la tasa de éxito. Las clínicas también disponen del sistema Witness, que mejora la trazabilidad y la seguridad evitando el error humano en la manipulación de muestras. Además, han introducido herramientas de inteligencia artificial para incrementar las probabilidades de lograr un embarazo desde el primer intento.

«Es importante para nosotros, en nuestras clínicas y laboratorios, trabajar sólo con marcas líderes en el mercado para obtener los mejores resultados», afirma Luis Quintero, director médico de Next Fertility en España. «Además, al contar el grupo con laboratorios de genética propios especializados en genética preconcepcional y prenatal, somos especialistas en trabajar en la prevención de enfermedades hereditarias».

El equipo está conformado por profesionales del sector sanitario como ginecólogos, urólogos, psicólogos, enfermeras y auxiliares de clínica, con años de experiencia en reproducción asistida. «Aplicamos un enfoque multidisciplinar para abordar cada caso y ofrecer soluciones personalizadas», afirma Luis Quintero.

«Todo fue más fácil de lo que esperaba gracias a la profesionalidad del equipo»

El CEO Adriano Carbone ve su potencial diferencial en la alta calidad asistencial que ofrece su equipo, priorizando los resultados y la experiencia del paciente y aportando acompañamiento psicológico durante todo el proceso.

Next Fertility mejora sus servicios frente a la competencia haciendo sentir a los pacientes lo más cómodo posible optimizando su comunicación y trato. «Desde la primera cita y pruebas en la clínica, nos sentimos muy cómodos. Nos informaron y explicaron con un lenguaje que entendimos. Todo fue mucho más fácil de lo que esperaba y gracias a la enorme profesionalidad de todo el equipo, la punción tuvo los resultados que esperábamos», afirma Luisa Morillo, un caso de éxito de Next Fertility. Como Graziana Bruno, que decidió someterse a un tratamiento en la clínica de Valencia: «Desde que decidí ser madre soltera, en Next Fertility me sentí muy arropada y hoy soy mamá de dos maravillosas criaturas».

Los expertos de Next Fertility confirman que algunos de los factores que afectan a la fertilidad en España como la inestabilidad laboral, los sueldos bajos, la falta de incentivos públicos o la tardía incorporación al mercado laboral se van a mantener durante los próximos años, incrementando las edades medias de maternidad y paternidad, y prolongando, inevitablemente, la tendencia decreciente en la tasa de natalidad nacional. Aún así, los avances tecnológicos y médicos en el sector de la fertilidad seguirán mitigando esta caída, logrando embarazos que no habrían sido posibles de manera natural, cumpliendo el sueño de muchas personas.