«Las enfermeras españolas están hartas del ninguneo, de la precariedad laboral, de que no se reconozca su nivel académico, de que se les impide estar donde se toman las decisiones», así se expresa el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia (Coemur), entidad que ha mostrado su apoyo a la manifestación convocada para el próximo 18 de junio por Unidad Enfermera, que aglutina a todos los ámbitos de la profesión: organización colegial, sindicato Satse, sociedades científicas, gestores, estudiantes y decanos. Así, la Enfermería convoca una manifestación para el 18 de junio que se prevé «histórica».

En rueda de prensa, los responsables de los principales organismos y organizaciones que representan a las 325.000 enfermeras y enfermeros de nuestro país explicaron que han decidido organizar esta manifestación «tras constatar que las administraciones públicas y partidos políticos no han aprendido nada de la grave crisis sanitaria sufrida por la covid-19 y siguen sin priorizar la mejora de la atención sanitaria y cuidados a las más de 47 millones de personas de nuestro país».

Tienen previsto poner autobuses en todas las autonomías y provincias, de lo que se informará en todos los centros de trabajo

Como explicaba Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, encargado de leer el manifiesto de convocatoria de las movilizaciones, se ha lanzado esta protesta «como respuesta a la grave situación de salud por la que está atravesando la sociedad y el nulo reconocimiento que desde las diferentes instituciones públicas y privadas hacen con relación a la aportación específica e imprescindible de las enfermeras».

Su objetivo no es otro que «dignificar tanto los cuidados profesionales como a las enfermeras que los prestan desde cualquier ámbito de atención». Para ello se debe «planificar, desde la racionalidad de las necesidades reales de cuidados que plantea la comunidad, el establecimiento de las categorías y dotaciones de plantillas que permitan responder con calidad y seguridad que actualmente no se dan, provocando una ausencia de estrategias de salud basadas en la promoción y la educación para la salud y un aumento de los riesgos, complicaciones, reingresos, efectos adversos; e, incluso, fallecimientos, como constatan números estudios científicos nacionales e internacionales», subraya el presidente de las 325.000 enfermeras españolas.

Entre sus reivindicaciones están el reconocimiento del nivel A1 de la administración para las enfermeras, acabar con las agresiones que sufren estas profesionales, propiciando entornos seguros de trabajo, o buscar soluciones a los retos que tienen las enfermeras docentes e investigadoras y de los profesionales clínicos docentes en el ámbito universitario. Desde Unidad Enfermera se entiende que «se ha llegado a un punto de no retorno que no nos deja otra alternativa que la de plantear una manifestación masiva de enfermeras que sea capaz de visibilizar, no tan solo el malestar, sino la seria preocupación por las consecuencias que todo ello tiene en la población».

Detalles de la manifestación

Manuel Cascos, presidente de Satse, se encargaba de concretar los datos de una manifestación que se realizará el 18 de junio, a las 11 de la mañana: «Saldrá de la plaza de Jacinto Benavente, en dirección al Congreso para terminar en el Ministerio de Sanidad, donde los convocantes daremos cumplida información de nuestras reivindicaciones», explicaba Cascos.

Una convocatoria «abierta al conjunto de la sociedad, que no esté de acuerdo con la situación que vive nuestro sistema sanitario y con el bloqueo del desarrollo de las enfermeras y enfermeras». Para que esta manifestación sea histórica tienen previsto poner autobuses en todas las autonomías y provincias, de lo que se informará en todos los centros de trabajo. «Nos dirigiremos también por escrito a todas las organizaciones de usuarios, de pacientes, de enfermos..., queremos que esté presente toda persona de bien que no esté conforme con cómo está nuestro sistema sanitario», señalaba el presidente del Satse. «La situación de los compañeros en todos los ámbitos: en la atención, en la universidad, en la gestión y en la investigación, es insostenible, por ello confiamos en que esta manifestación sea histórica», concluía Cascos.

Convocantes

Esta histórica manifestación por la Sanidad y sus profesionales ha sido convocada por Unidad Enfermera, constituida por el Consejo General de Enfermería (CGE), el Sindicato de Enfermería Satse, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería (CNDE), Asociaciones y Sociedades Científicas Enfermeras y la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE).

Se trata de la primera de las acciones que Unidad Enfermera tiene previsto desarrollar a lo largo de los próximos meses, con el claro objetivo de aunar la voz de toda la Enfermería en favor de la salud de las personas, la seguridad de las personas, la sostenibilidad del Sistema Sanitario y el avance profesional y la defensa de los intereses de enfermeras y enfermeros.

De hecho, Manuel Cascos no descartaba «ninguna acción de las previstas en nuestro Estado de derecho», en clara alusión a una posible huelga entre las enfermeras, «en función de cómo evolucionen los acontecimientos».

Colegio de Enfermería - Murcia

Dirección: : C/ Cayuelas, 2 Entlo. 30009

Teléfono: 968 274 010

Mail: enfermeria@enfermeriademurcia.org

Horario de atención al público.

Mañanas: 09:00h a 14:00h [L,M,X,J,V]

Tardes: 17:00h a 20:00h [L,M,X,J]

Viernes Tarde cerrado

Colegio de Enfermería - Cartagena

Dirección: : C/ Pintor Portela, 6 1º C - 30203

Teléfono: 968 274 010

Horario de atención al público:

Mañanas: 09:00h a 14:00h. [L,M,X,J,V]

Tardes: Martes 17:00h a 20:00h (Martes)