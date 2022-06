Los neumólogos dicen que el vapeo es igual de adictivo que fumar

La Sociedad Murciana de Patología del Aparato Respiratorio (Somupar), advierte, con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que el uso de cigarrillos electrónicos «no solo es la vía de entrada de la gente joven para el consumo de tabaco, sino que son igual de adictivos y no sirven para dejar de fumar».

Los neumólogos murcianos se unen así al llamamiento realizado desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), que advierte de que la sensación de que son menos dañinos es una simple estrategia comercial de la industria.

Somupar recuerda que el tabaquismo constituye la primera causa evitable de muerte y enfermedad, destacando la prevalencia de consumo de tabaco en la Región de Murcia, de un 33,8 por ciento frente a un 29,5 por ciento de la media nacional. Al tiempo que insisten en la prevención y concienciación de los efectos del tabaco en la población y la utilidad de los programas deshabituación.

También la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de la Región de Murcia salió ayer a la calle para presentar su campaña de recogida de firmas con la que se quiere garantizar que los menores no estén expuestos al humo del tabaco. La AECC pide que no se fume en espacios frecuentados por menores en los municipios de la Región de Murcia y para ello considera fundamental ampliar la actual Ley Antitabaco para proteger a la población en general, y a los menores en particular, ya que el 72 por ciento de los menores están expuestos al humo del tabaco, el 43 por ciento de ellos en espacios al aire libre.