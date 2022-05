Con Vox o nada

Una nueva encuesta corroboraba ayer, una vez más, que Vox tendrá mucho que decir el año que viene en la Región de Murcia tras la celebración de las elecciones autonómicas. Se trata del barómetro de mayo del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos (Obede) de la UCAM, que coloca al partido de Santiago Abascal como tercera fuerza política en esta comunidad con 8 diputados y más del 16% de los votos, el doble que ahora. Es la única fuerza con la que podría llegar el Partido Popular a la mayoría absoluta, ya que se quedan con 19 escaños, aunque se acercan ya al 40% de los votos tras sacar poco más del 32% en 2019. «A José Ángel Antelo se le está poniendo cara de vicepresidente», que diría el líder de la formación ultraconservadora, siguiendo la táctica de Castilla y León y, ahora, de Andalucía.

La mayoría absoluta se alcanza con 23 escaños y, el año que viene, Fernando López Miras (si es que saliera elegido candidato del congreso del partido aún por celebrar) no podría mirar a Ciudadanos, que sigue vivo en este estudio pero bajo mínimos: solo obtendría un único representante y un 3,3% de los votos, cuando el umbral para entrar en la cámara murciana está en el 3%. Sus simpatías por el PP o por el PSOE serían ahora irrelevantes. PP y Vox alcanzarían los 27 escaños.

La izquierda sigue sin posibilidades y Ciudadanos entraría en la Asamblea por la mínima

Malos resultados para la izquierda si se celebraran hoy elecciones. Según la UCAM, PSOE y Podemos alcanzarían los 17 escaños, los mismos que sacaron solos los socialistas el 26M. En esta ocasión, los de José Vélez habrían de contentarse con 14 diputados (28,6%), tres menos que ahora, mientras que los morados sumarían un parlamentario, hasta los tres (6,3%), logrando tener grupo propio en la Asamblea. Ni con el apoyo de Cs conseguirían hacer frente a los 27 de PP-Vox.

Los investigadores demoscópicos subrayan que Vox es la formación que mayor crecimiento registra desde los últimos comicios, un 6’7%. La otra cara de la moneda es Ciudadanos, que «no muestra indicios de recomposición» tras su caída en las encuestas después de fracasar la moción de censura que presentó con el PSOE contra López Miras.

Los votantes del Partido Popular y del PSOE se concentran principalmente en los mayores de 45 años

Por partidos, los votantes del Partido Popular se concentran principalmente en los mayores de 45 años, caso similar a los apoyos del PSOE. Por su parte Vox tiene su mayor nicho de votos en las personas jóvenes y de mediana edad, entre los 31 y 45 años, característica que comparte el electorado de Ciudadanos. Podemos y Más País (aunque este último no alcanza representación) tienen entre los electores más jóvenes (18 a 30 años) su mayor caladero de votos.

El barómetro predice una abstención que rozaría el 41% de los electores, más de 3 puntos con respecto a la participación de 2019. «Se manifiesta de manera especialmente acusada entre los jóvenes de 18 a 30 años, ya que el 48,6% responde no tener intención de votar, en tanto que es superior al 40% en los grupos de 31 a 44 años y de 45 a 64 años», explican.

Trasvases

La encuesta destaca el gran flujo de votantes que votaron a Ciudadanos y que ahora emigrarían a otros partidos. Más de un 40% de quienes votaron Cs hace tres años ahora confiarían en el PP; más de un 20% optarían por Vox y más de un 10% se quedarían en casa.

Por otro lado, casi un 10% de los votantes del PSOE también se abstendrían si hubiera nuevos comicios y cerca del 9% votarían a los populares. Por su parte, casi un 10% de estos últimos cambiarían al candidato López Miras por Antelo (Vox) y casi el 20% de quienes votaron Podemos en 2019 ahora prefieren al PSOE.

Contra la «inestabilidad»

Todos los presidentes, y el de la Región de Murcia no es una excepción, muestran su interés por gobernar en solitario hasta que los resultados electorales les abren los ojos. El pasado lunes, Fernando López Miras, defendió el pasado lunes la idea lanzada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, de que no se puede descartar una repetición electoral en esa comunidad si no hay acuerdo para una investidura y apostó por gobiernos del PP en solitario sin tener que «depender» de otros partidos, como Vox.

Si la encuesta de la UCAM diera en el clavo, y a la vista de las declaraciones de Vox los últimos meses, no parece muy factible que los de Abascal estuvieran dispuestos a dejar a Miras gobernar sin ellos en San Esteban.

En todo caso, recalcó López Miras, el PP «debe aspirar a gobernar en solitario» porque, como se ha visto en el pasado tanto en Murcia como en Madrid, si se depende de otros partidos (Ciudadanos en estos casos) se genera «inestabilidad».

Del 4 al 21 de abril

Esta encuesta de la Universidad Católica se desarrolló del 4 al 21 de abril, durante «un momento de incremento de la inestabilidad política y social», señalan desde esta institución, que destaca las consecuencias socioeconómicas derivadas de la crisis sanitaria producida por la covid, con el añadido de la falta de suministros globales, así como la guerra de Ucrania y el alza del precio de la energía que ha provocado.

«A ello se une la falta de estabilidad institucional en España, con frecuentes grietas en el seno del Gobierno de la Nación», indican desde la UCAM, y otros asuntos como la crisis interna del Partido Popular con el posterior ascenso de Núñez Feijóo, el adelanto electoral en Castilla y León y el anuncio de adelanto de las andaluzas.