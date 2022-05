La Fiscalía perseguirá también a las empresas que pongan en peligro a sus trabajadores

La Fiscalía también perseguirá por la vía penal la falta de medidas de prevención en las empresas que ponen en riesgo a los trabajadores, aunque no lleguen a producirse accidentes laborales. El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, reunió este martes por segundo año consecutivo a los representantes de la patronal, los sindicatos, la Administración y las Fuerzas de Seguridad para coordinar las actuaciones en prevención de riesgos laborales. Díaz Manzanera explicó que el pasado año fueron condenadas diez empresas en las que se habían producido accidentes laborales.

En total se dictaron 14 sentencias, cuatro de ellas absolutorias. Cinco de los accidentes que llegaron a los tribunales están motivadas por delitos de homicidio y nueve por lesiones.

En cinco de las diez condenas se alcanzó un acuerdo de conformidad con la empresa. El fiscal jefe precisó que las condenas en estos casos establecen una pena de cárcel de entre uno y cuatro años, aunque «atendiendo a las circunstancias atenuantes, como suele ser la reparación del daño, no suelen superar los dos años». Esto permite a los responsables condenados eludir la cárcel cuando no tienen antecedentes penales previos.

La mayor parte de los accidentes que han dado lugar a los procesos judiciales se han producido en la construcción (6) y la industria (5). Otros dos corresponden al sector servicios y uno a la agricultura.

El pasado año la Fiscalía presentó 17 acusaciones contra empresas de la Región y abrió investigaciones sobre 13 casos de muerte y una de delito de riesgo a raíz de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo.

También intervino en 863 casos de lesiones por imprudencias, que casi duplican las cifras del año anterior. En 2021 se registraron 461 casos y en 2019 hubo 589.

Díaz Manzanera considera necesario establecer «una coordinación todavía más eficaz de la que ya existe entre los diferentes organismos e instituciones para mejorar la persecución de las infracciones por la vía penal y administrativa, sobre todo cuando hay muertes y lesiones graves o menos graves».

También quiere endurecer la persecución de los delitos de omisión de medidas de prevención que no llegan a causar un accidente ni hay lesiones. «Es muy importante perseguir por la vía penal cuando se da una situación de peligro ante la omisión de medidas de seguridad», apuntó.

A la reunión celebrada en la Ciudad de la Justicia acudieron los máximos responsables de la Inspección de Trabajo, la Dirección General de Economía Social y el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad, la patronal Croem, los sindicatos UGT y CC OO y los mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil.