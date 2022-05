«No me encuentro muy bien de salud y noto cómo mi vida se va apagando poco a poco». Estas fueron las últimas palabras que escuché de Juan de Lorca hace tan solo unas semanas, cuando acudí hasta una de las habitaciones del hospital Virgen del Alcázar, donde ha permanecido ingresado durante bastantes meses como consecuencia de la enfermedad que padecía. Me resultó muy extraño escuchar tales afirmaciones cuando me encontraba ante un hombre, pequeño en lo físico pero con un corazón tan grande como la extensión del territorio que le vio nacer hace 81 años. Un hombre por cuyas venas corrió siempre la alegría, el optimismo y la satisfacción de hacer felices a quienes estaban a su alrededor. Un hombre para el que las penas y la tristeza no tenían cabida dentro de él. Siempre transmitió simpatía y ganas de vivir a través de su guitarra y sus canciones, siempre originales y dedicadas a cualquier cosa que oliera a Lorca, su patria chica: el castillo; el santuario de la Virgen de las Huertas; la Semana Santa; el teatro Guerra; las alamedas; los políticos amigos suyos; la mujer lorquina, etc, etc.

Se nos ha ido Juan de Lorca y, con él, una de las personas que más orgullosas se han sentido de ser lorquino, que ha proclamado a los cuatro vientos las maravillas que tiene su tierra y uno de los mejores embajadores de la Ciudad del Sol en cualquier parte del mundo que ha visitado ya sea por trabajo, o simplemente por diversión. Juan Rodríguez Valero, conocido popularmente, como ‘Juan de Lorca’, con su simpatía y buen humor siempre ha llevado el nombre de Lorca por medio mundo, compartiendo escenarios con los mejores artistas de mediados del siglo XX, entre ellos, los inolvidables Paquito Jerez y Enrique Montoya. En cada lugar que visitaba, allí estaban también su guitarra y sus canciones, que hacían que la juerga estuviese garantizada. Su trayectoria humana y artística ha estado siempre ligada a las expresiones que demostraban el amor hacia su tierra y hacia sus gentes. Tristemente, Juan de Lorca se ha marchado, como ocurre en muchos casos como el suyo, sin que nadie le haya dicho simplemente: «Gracias, Juan, por lo que has hecho por esta tierra»; sin un pequeño homenaje o reconocimiento público aunque hubiese sido en su querido barrio de San Cristóbal o calle Beteta donde residía. Me consta que lo hubiera agradecido mucho y que a ese reconocimiento le hubiera sacado partido dedicándole una de sus populares canciones. Su fama se extendía por toda la comarca y en la pedanía de La Hoya no podía ser menos, pues mientras pudo caminar con autonomía, acudía cada año al santuario de la Virgen de la Salud para acompañarla en su romería y animar la jornada del 2 de febrero haciendo frente al frío y mal tiempo que se suele registrar en esa fecha concreta. Juan de Lorca es el autor de la canción popular en forma de tanguillo cuya letra, dice: «La Hoya tiene que tiene, bellas mujeres, tiene alegría; la Virgen de la Salud, la Venta del Recovero, el rincón del Zapatero y el bar de la Tutuvía, con mucha gracia y salero». Se trata de un estribillo que siempre ha cantado a cuantas personas conocía de esta pedanía. En mi último libro ‘Crónicas de La Hoya de Lorca, 2007-2020’, Juan de Lorca tiene un hueco como un pequeño homenaje a lo que fue y casi nadie le reconoció. Recuerdo que cuando fui a llevarle un ejemplar al hospital donde se encontraba ingresado, fue tal la alegría que sintió que hizo partícipes de ella a muchos de los integrantes del centro sanitario, a quienes manifestaba con orgullo que se sentía una persona importante porque parte de su vida aparecía en las páginas de un libro. Otra de las anécdotas que tampoco olvidaré y que más me emocionaban de él, es cuando cada mes, coincidiendo con la fecha de cobro de su pensión, subía desde el barrio a la ciudad valiéndose de sus muletas y al pasar por la calle Corredera, bajo el estudio donde se encontraba la delegación de Onda Regional de Murcia, en Lorca, me hacía salir al balcón para que escuchara una de sus canciones, ante el asombro y júbilo de las personas que en ese momento transitaban por la calle más céntrica de la ciudad. Entre las muchas personas que también han sentido su marcha, se encuentra Juan Montiel Díaz, ‘Jumondi’, al que apreciaba como un hermano y el que siempre le dio los mejores consejos. Su capilla ardiente ha sido instalada en el tanatorio Lázaro Soto, donde han permanecido, junto a sus restos mortales los familiares más cercanos, esposa, hijos y nietos, además de todo aquel que ha querido pasar por allí para darle el último y merecido adiós. Así era Juan de Lorca, un hombre sencillo, honesto, amable y desprendido que dejará huella entre quienes lo conocimos de cerca, con un mensaje que nos invita a ver la vida de otra forma, teniendo como denominador común, hacer felices a quienes nos rodean, en su caso, con una guitarra y una canción, de su propia cosecha. Descanse en paz.