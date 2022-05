Las bajadas de impuestos de Luis Alberto Marín le abren paso en Génova 13

El presidente del Partido Popular nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha sumado a su equipo al consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, tras nombrarle nuevo secretario ejecutivo de Economía, Reformas, Impulso de la Competitividad, Emprendimiento, Liderazgo en Innovación, Digitalización e I+D+i del PP nacional.

El nombramiento, hecho público ayer tras el Comité Ejecutivo nacional del partido, es entendido por los populares murcianos como un «espaldarazo» a las políticas económicas del presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, «basadas en las bajadas de impuestos, el impulso a la actividad económica y la creación de puestos de trabajo», explicó ayer el secretario general del PPRM, José Miguel Luengo.

Desde la propia formación recuerdan que en la Región de Murcia se ha eliminado el impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta el grupo 3 de parentesco, así como las tasas a aquellos sectores más afectados por la crisis derivada de la invasión rusa en Ucrania. Luengo llegó a decir, incluso, que estos movimientos son «la constatación de que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo tendrá muy en cuenta el ejemplo de la Región para desplegar su política económica en toda España».

"Feijóo tendrá en cuenta el ejemplo de Murcia para desplegar su política económica en toda España" José Antonio Luengo - Secretario general del PPRM

Marín no estará solo, ya que Feijóo ha elegido a varios consejeros autonómicos y a un exdirector general de Empleo de Mariano Rajoy para su equipo económico, que está dirigido por el consejero andaluz y consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo. En concreto, se trata del secretario de Hacienda, Miguel Corgos, actual consejero de Hacienda de Galicia; y la secretaria de Medio Ambiente, Paloma Martín, que es consejera de Medio Ambiente de Madrid.

El propio Feijóo destacó ayer que las personas que componen este equipo «acreditan que no vienen a aprender, sino que saben gestionar; que no han venido a mentirle a los españoles, sino que saben que la situación actual es preocupante; y que no han venido a negar los problemas, sino que vienen a aportar soluciones y alternativas». Asimismo, enfatizó que «no han venido solo a prometer que bajarán los impuestos porque ya los están bajando».

Estos nombramientos siguen la estela que lleva dibujando el expresidente de Galicia desde que tomara el control del PP tras el congreso de Sevilla. Y es que, la primera gran iniciativa del nuevo líder de la oposición fue un plan de choque económico que envió a la Moncloa sin el logo del PP para que el Gobierno utilizara sus propuestas contra la crisis inflacionista. «Frente a la inflación desmedida y el aumento de precios en luz, gas, carburantes y productos básicos, el PP tiene claro que es fundamental bajar impuestos», insistía ayer Luengo.

Borrego renueva Por otra parte, Núñez Feijoo ha renovado a la diputada nacional del PP, Isabel Borrego, como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, lo que «seguirá permitiendo que los temas importantes de la Región sigan estando encima de la mesa y muy presentes» en las Cortes Generales, destacó Luengo.

Miras apuesta por gobiernos del PP en solitario

El presidente regional, Fernando López Miras, aseguró ayer tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que está «de acuerdo» con la idea lanzada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, de que no se puede descartar una repetición electoral en esa comunidad si no hay acuerdo para una investidura y apostó por gobiernos del PP en solitario sin tener que «depender» de otros partidos, como Vox. Añadió que, como se ha visto en el pasado tanto en Murcia como en Madrid, si se depende de otros partidos (Cs en estos casos) se genera «inestabilidad».