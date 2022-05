La Comunidad torpedea la plaza de asesor jurídico del Consejo de Transparencia

Nuevo encontronazo entre la Comunidad y el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia (CTRM). Ahora, a cuenta de una plaza de asesor jurídico para el órgano gerente del acceso a la información pública, que se convocó por resolución del 21 de febrero de este año y que la Comunidad ha impugnado, pidiendo así al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Murcia que se suspenda la convocatoria de esta plaza.

Ha sido el propio Consejo de Transparencia el que ha anunciado la suspensión. La Comunidad considera que ella es la única que puede convocar dicha plaza y que los empleados que forman parte del Consejo han de ser funcionarios únicamente de la administración autonómica. Desde el CTRM, por el contrario, defienden que son ellos los que deben convocar sus plazas, como órgano independiente a la Comunidad que son. Además, entienden que los empleados públicos de todas las administraciones pueden optar a esta plaza.

«Ellos no pueden convocar una plaza que no tienen. La Comunidad tiene un orden con todos sus puestos de trabajos y los del Consejo de Transparencia no están en ella», señalan desde el CTRM.

Desde esta institución consideran que están «pisoteando su independencia» porque ellos no forman parte de la administración autonómica ni dependen de ella.

Es más, recuerdan que fue la Comunidad quien decidió en 2014 crear su órgano propio para la transparencia, como tienen las comunidades históricas, Andalucía y las Islas Canarias. «Esto es insostenible. Si no quieren tener un CRTRM, que vuelvan a poner a la Región en manos del Consejo de Transparencia Estatal», cuyo funcionamiento interno sí que es respetado, puntualizan.

Los interesados en la plaza de asesor jurídico pueden comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve días contados a partir de ayer, cuando se publicó el anuncio en el BORM.

2 de 7 puestos cubiertos

En 2021 se aprobó la plantilla que conformará el Consejo de Transparencia de la Región. De las siete vacantes que tiene, en la actualidad, solo hay dos cubiertas, dificultando el funcionamiento del propio organismo.

«Una institución no se crea para denostarla. Las personas tenemos una dignidad y aquí no estamos trabajando para ser meros títeres», denuncian.

En este sentido, desde el CTRM subrayan que «las instituciones no funcionan a golpe de sentencias», en referencia a la última visita de la Comunidad a los juzgados para evitar que se cubra un puesto de asesor jurídico en los términos que busca el propio Consejo de Trasparencia.