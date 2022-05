Las políticas educativas del Gobierno regional generan ‘colegios gueto’ desde los 90

La falta de inversión en los centros públicos, que ha motivado en algunos casos un traslado de las familias a la educación concertada ante la carencia de servicios como el comedor o actividades extraescolares, sumado a una política de admisión de alumnos basada en el criterio de distrito único, que favorece que las familias con rentas más altas matriculen a sus hijos en un centro lejos de la vivienda, han propiciado esta discriminación.

A esto se añade la financiación para colegios como el Nelva y Monteagudo de Murcia, que segregan por sexos pese a que la nueva ley educativa estatal insta a romper estos conciertos; la permisividad de la Administración a la hora de permitir que se cobren las famosas cuotas voluntarias a los padres o financiar centros religiosos (la mayoría son católicos) que mantienen «ideologías excluyentes». Influye también la política de subvenciones a la etapa de Bachillerato y centros privados de Formación Profesional que se han implementado en los últimos años.

Hace tres décadas la Región vivió un proceso de inmigración intenso que se aceleró a finales de los 90. En 2001, el porcentaje de inmigrantes escolarizados era del 1,9%, y siete años más tarde esa cifra llegó al 12,6%. En 2021 el dato subió dos puntos más. En la Región, un tercio de la oferta educativa es concertada o privada. A este tipo de enseñanza solo accedieron el pasado año un 12,4% de los alumnos extranjeros, mientras que la inmensa mayoría estaban en la pública.

Ante este panorama de datos, los investigadores apuntan, a través de entrevistas de campo realizadas en centros públicos, concertados y privados, que «esta multiculturalidad intensa y acelerada que ha vivido la Comunidad ha generado tensiones que tienen su correlato en el ámbito educativo». Esto deriva en que muchas familias tomen decisiones en cuanto a la matriculación de sus hijos basadas en el «miedo y los prejuicios».

"Matriculé a mi hijo en este centro porque no había inmigrantes"

El Gobierno regional, gestionado «desde un ideario conservador desde 1995 (desde que gobierna el Partido Popular en la Región), no ha actuado con eficacia en el sentido de la inclusión social y la distribución equilibrada del alumnado en todos los centros». Esto, señalan los investigadores, ha implicado que las políticas educativas aprobadas haya constituido «un dispositivo segregador», lo que termina por promover «la segregación escolar y los guetos escolares». En las entrevistas recogidas por el grupo de expertos, hay frases que reflejan las creencias de que los inmigrantes bajan el nivel educativo, «ya sea por desconocimiento de la lengua o por el bajo nivel cultural de las familias», explican.

Por ejemplo, el estudio añade declaraciones como estas: «Quería que mi hijo viniera a este centro porque no hay inmigrantes, y el nivel es mucho más alto que en uno público»; «yo matriculé a mi hijo en este centro [católico subvencionado], no porque yo sea católico sino porque no hay inmigrantes».

El investigador Fulgencio Sánchez deja claro que «es justo reconocer que hay centros concertados que están abiertos a la diversidad y centros públicos que han aplicado sutiles estrategias para evitar a ciertos grupos sociales». Si bien apunta que existen barreras como el ideario religioso de los centros, que excluye a la comunidad migrante musulmana, o la económica por los gastos muy superiores a los públicos (compras de materiales, uniformes y libros más las cuotas voluntarias), «a veces inalcanzables para las familias extranjeras».

Otro eje diferenciador lo aporta Anastasia Téllez, investigadora de la Universidad Miguel Hernández de Elche, como son los servicios que ofrecen los centros: «La mayoría de las parejas españolas trabajan, y necesitan que el centro tenga programas de acogida temprana, comedor y actividades por la tarde. Estos servicios los están ofreciendo muchos centros privados y privados-concertados, pero no tanto los públicos».