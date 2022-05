"Ha faltado una política eficaz para un buen reparto del alumnado"

¿Cuándo se forma una ‘escuela gueto’?

Fina Hurtado: Entendemos por segregación escolar la concentración del alumnado en determinados centros educativos en función de la situación socioeconómica de las familias, el país de nacimiento del alumno, la pertenencia a un grupo étnico o cultural, su rendimiento académico, etc. Cuando esta concentración alcanza valores superiores a 50%, hablamos de centros guetos o guetos escolares.

¿Qué ha fallado en la gestión de la enseñanza pública en la Región?

Javier Eloy Martínez: Ha faltado una política eficaz para contribuir a un buen reparto del alumnado, esto es un hecho, basta observar los datos y la realidad de los centros de muchas localidades de la Región. Las causas son variadas y el problema no es sencillo de revertir. Podemos comenzar con el factor económico, muchos centros concertados están cobrando cuotas ‘voluntarias’ y tienen costes de libros, materiales escolares y uniformes que son prohibitivos para muchas familias. Otro factor es la localización del centro y el transporte escolar. Gran parte de la población migrante que vive en las periferias de los pueblos es recogida y escolarizada en ciertos centros pero no en todos. No se está considerando el reparto del alumnado para disminuir la segregación sino que en muchos casos la acucian.

El rápido aumento de la población extranjera en la Región se dio en un contexto en el que los centros no estaban preparados para ello.

Fulgencio Sánchez: El profesorado partía de un bajo conocimiento intercultural, sin apoyos institucionales y, lo peor, sin un proyecto regional de transformación social, holista y no etnocéntrico, que a fecha de hoy sigue sin existir. Aún así, muchos centros educativos lo dieron todo y siguen haciéndolo para acoger correctamente al nuevo alumnado. Aquí la responsabilidad claramente es de la administración regional que no ha sabido o no ha querido intervenir en la construcción de una escuela intercultural e inclusiva.

¿Hasta qué punto influye en una familia española que escolarice a su hijo en un centro con mucha población inmigrante?

Fulgencio Sánchez: Hay familias que se quedan en el colegio del barrio aunque sea un gueto escolar. Sin embargo, entre las clases medias con mayor capital social y cultural, lo común es buscar minuciosamente el centro más adecuado para su hijo incluso cuando esta elección les suponga mayores costes económicos y de desplazamiento. Los criterios de elección tienen que ver con las expectativas de éxito educativo que levantan ciertos centros privados, y con la afinidad socio-económica y cultural de las familias que llevan a sus hijos a ese centro.