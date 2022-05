El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, lamentó que el episodio de mortandad de peces ocurrido este miércoles en el Mar Menor «políticamente perjudica a unos y otros intentan beneficiarse de ello», por lo que ha pedido que «ninguna administración» guíe sus actuaciones en base a esa premisa.

«Desde el dolor y la frustración, les digo que no necesitamos que la ministra [Teresa Ribera] vuelva a venir a darnos el pésame y a hacer anuncios sin hechos», ha apuntado, y ha hecho un llamamiento «sin enfrentamientos ni crispación» al cumplimiento de lo ya comprometido, porque «o se actúa en el acuífero, o cualquier otra medida no va a servir de nada». El presidente volvió a reclamar ayer al Estado un nuevo sistema de bombeo en la rambla del Albujón para minimizar los vertidos, iniciativa que no se ha llevado a cabo junto a otras que, asegura, no ha cumplido la ministra.

Por otro lado, Unidas Podemos pidió este jueves a la ministra Ribera que acuda al Tribunal Constitucional para «derogar aquellos puntos de la Ley del Mar Menor que endurecen los requisitos para actuar contra los regadíos ilegales y autorizan el uso de fertilizantes contaminantes que alimentan la sopa verde».

La formación morada señala que la degradación de la laguna demuestra que la «mal llamada» Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor aprobada en julio de 2020 «sólo ha servido para proteger los intereses de las multinacionales del agronegocio», ya que «endurece los requisitos para actuar contra los regadíos ilegales», al exigir una resolución firme de la Confederación Hidrográfica.

En cuanto a Vox, el partido volvió insistir ayer en la necesidad de abrir las golas en La Manga como «una de las soluciones para acabar con la degradación ambiental de la laguna».

El Ministerio, por su parte, no realizó ayer ningún tipo de declaraciones.